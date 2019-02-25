25 Şubat 2019, 12:54
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Oyuncu Arzu Yanardağ, Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Poz Verdi

Oyuncu Arzu Yanardağ, tekstilci Gabi Abut'tan ayrılıp, Olgu adlı bir dövmeciyle yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, yeni aşkını sarmaş dolaş pozla, Instagram'dan duyurdu.

Oyuncu Arzu Yanardağ, Olgu adlı yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını takipçilerine duyurdu.

SAMİMİ POZ VERDİ

Arzu Yanardağ, genç aşkıyla samimi şekilde poz vererek paylaşımına şair Turgut Uyar'ın 'Göğe Bakma Durağı' şiirini yazıp romantikliğini konuşturdu.

"GENÇLİK AŞISI"

Oyuncunun Gabi Abut'la ilişkisini sessiz sedasız bitirip yine aynı şekilde yeni bir aşka başlaması ise ''Arzu'ya gençlik aşısı'' yorumu yaptırdı.

MUSTAFA ALTIOKLAR İLE AŞK YAŞAMIŞTI

90'lı yıllara damga vuran güzel oyuncu Arzu Yanardağ adını Mustafa Altıoklar ile yaşadığı aşkla duyurmuş, çift olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Mustafa Altıoklar, Turgut Uyar, Arzu Yanardağ, Magazin


YORUMLAR (7)
SVG: BU GÜZELLİĞİ YANINDAKİLER YAZIK VALLAHİ
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BOZKURT: normal vatandaş olsa adına motor diyorlar. ünlü olunca normal karşılıyorlar. ne kadar mesebi geniş bir toplum oluşumuzun göstergesi mi demeliyim anlamadım. noluyor arkadaşlar kendinize gelin. bide basın yayın organları bunu karşımıza haber diye çıkartıyor. yuh artık
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DÖRTLÜYÜZ: erkek dediğin her kadına salça olmaz, her kadınada değer verilmez, ERKEK. . .
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BABA: Hastasiyiz dedeeeeew
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HAKAN: müthiş bir kadın bayılıyorum
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