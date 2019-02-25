Oyuncu Arzu Yanardağ, Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Poz Verdi

Oyuncu Arzu Yanardağ, Olgu adlı yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını takipçilerine duyurdu.

SAMİMİ POZ VERDİ

Arzu Yanardağ, genç aşkıyla samimi şekilde poz vererek paylaşımına şair Turgut Uyar'ın 'Göğe Bakma Durağı' şiirini yazıp romantikliğini konuşturdu.

"GENÇLİK AŞISI"

Oyuncunun Gabi Abut'la ilişkisini sessiz sedasız bitirip yine aynı şekilde yeni bir aşka başlaması ise ''Arzu'ya gençlik aşısı'' yorumu yaptırdı.

MUSTAFA ALTIOKLAR İLE AŞK YAŞAMIŞTI

90'lı yıllara damga vuran güzel oyuncu Arzu Yanardağ adını Mustafa Altıoklar ile yaşadığı aşkla duyurmuş, çift olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.