Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisiyle tuvalet pozu ifşa oldu

Vine adlı sosyal medya platformunda çektiği videolarla adını duyuran ve sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun özel görüntüleri ifşa oldu. Twitter'da gündem olan Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile tuvalette yarı çıplak çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.

KLOZETTE YARI ÇIPLAK POZLARI İFŞA OLDU

Bir süredir Can Koçkan ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu Twitter'da gündem oldu. Bekiroğlu'nun sevgilisi ile klozette yarı çıplak otururken çekilen bir görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Güzel oyuncu konu hakkında herhangi gibi bir açıklama yapmadı.

İşte Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'ın ifşa olan fotoğrafı:

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer aldı. Aslı Bekiroğlu, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

Kısa sürede trend listesine giren Aslı Bekiroğlu'nun iç çamaşırlarıyla verdiği pozlar da ifşa oldu.

İşte Twitter'da ifşa olan bazı fotoğraflar...