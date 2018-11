Oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray'ı Bombaladı: Defans Korku Filmi Gibi

Galatasaray'ın kongre üyesi, sinema oyuncusu Aydemir Akbaş, Sarı-Kırmızılıların gündemine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Akbaş'ın sözlerinden satırbaşları şöyle;

"Galatasaray'ın son dönemde elde ettiği 4 şampiyonluğa da inanmadım. Galatasaray'ın son 4 şampiyonluğu tamamiyle tesadüf ve şans. Galatasaray geçen sezon şampiyonluk yaşadı fakat oynanan futbol rezaletti. Oynanan maçlarda şut yok! Ben buna takım demiyorum. Bunlar turşu! Bıyığı terlememiş çocukla yenil ama Belhanda'yla yenilme"

"DEFANS HATTI KORKU FİLMİ GİBİ"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak ve defans hattından bahseden Akbaş, "Bizde bir şey var. Her genç oyuncu ilk çıktığında piyasaya 'aslan, kaplan...' Galatasaray'ın defans hattı korku filmi! Ben, Maicon tarzı oyuncuları 10 yıl önce seyrettim. Serdar Aziz her an sakatlanabilir, ambulans kenarda onu bekliyor" ifadelerini kullandı.

"BEĞENDİĞİM FUTBOLCU YOK"

"Ne varsa eskide var. Bugünkü kepazelik. Türkiye'de şu anda beğendiğim futbolcu yok. Dünya futbolunda geçen sezon Hazard'ı çok beğendim. Messi ve Ronaldo'yu kıyaslayamazsınız. İkisi de ayrı bir tarz. Messi virtüoz. Ronaldo'da büyük bir konsantrasyon var. Ronaldo çok çalışkan"

"ESKİDEN OYUNCULAR, YÖNETİCİLERLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN KALDIRIM DEĞİŞTİRİRDİ"

"Bir gün rahmetli Metin Oktay'la Beyoğlu'nda yürüyoruz. Bana "Kral! Gel seninle karşıya geçelim" dedi. 'Hayrola' dedim, 'geç geç' dedi. Karşı kaldırıma geçtik "ne oldu?" diye sordum. "Baba Gündüz geliyor" cevabını verdi. Saygıya bak. İmparator, antrenörü Baba Gündüz ile karşılaşmamak için kaldırım değiştiriyor. Önceden futbolcu yönetici ile karşılaşmamak için yolunu değiştiriyordu. Şimdi, yönetici futbolcu ile karşılaşmamak için yolunu değiştiriyor. Şu yöneticilere bak Allah aşkına ya"

(Ajansspor)