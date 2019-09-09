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Oyuncu Ayhan Taş, boşandığı eşi Esin Taş'la yeniden evlendi

Oyuncu Ayhan Taş, geçen yıl boşandığı eşi Esin Taş ile yeniden evlendi. Ünlü çift kızları ile objektiflere mutluluk pozu verdi.

09.09.2019 14:50

Mahşer-i Cümbüş'ün en sevilen üyesi olan Ayhan Taş, geçtiğimiz Kasım ayında anlaşmalı olarak boşandığı eşi Esin Taş'la yeniden evlendi. Yeniden bir arada olan çiftin mutlulukları gözünden okunuyordu.

"YENİDEN EVLENDİK"

Önceki akşam kızlarıyla beraber Cihangir'de görüntülenen ünlü çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir hayli mutlu görünen Ayhan Taş ve eşinden şaşırtan bir açıklama geldi. Ünlü çift "Arkadaşlar biz boşanmıştık sonra yeniden evlendik, ayrılmadık, biz birlikteyiz, evliyiz" dedi.

Oyuncu Ayhan Taş, boşandığı eşi Esin Taş'la yeniden evlendi

Ayhan Taş, Magazin

YORUMLAR (4)
MEMLEKETİM: Önca baska bir erkekle evlenip karisi olacak. Sonra bosandigi esiyle evlenecek. Gerci bunlarda o bu veya baskasi önemli degil. Al gülüm ver gülüm. Devam. . .
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ADINIZI YAZIN..: tipe bakılırsa mecbur kalmış
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KARA: Tabi baktın ortalık kötü en iyisi elimdeki bildiğim dedin onu kaybedersem daha kötü olur dedin ve en doğru olanını yaptın bence tebrikler ve biricik kızın var boş ver başka kapıları. . .
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AKİL AMCAN: ula seni bu tiple kim alır. Dua et karı seni boşamasın.
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