Oyuncu Ayhan Taş, boşandığı eşi Esin Taş'la yeniden evlendi

Mahşer-i Cümbüş'ün en sevilen üyesi olan Ayhan Taş, geçtiğimiz Kasım ayında anlaşmalı olarak boşandığı eşi Esin Taş'la yeniden evlendi. Yeniden bir arada olan çiftin mutlulukları gözünden okunuyordu.

"YENİDEN EVLENDİK"

Önceki akşam kızlarıyla beraber Cihangir'de görüntülenen ünlü çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir hayli mutlu görünen Ayhan Taş ve eşinden şaşırtan bir açıklama geldi. Ünlü çift "Arkadaşlar biz boşanmıştık sonra yeniden evlendik, ayrılmadık, biz birlikteyiz, evliyiz" dedi.