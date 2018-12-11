11 Aralık 2018, 15:48
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Oyuncu Aylin Kontente ve Alper Kul Çiftinin İkinci Bebekleri Dünyaya Geldi

'Güldür Güldür Show' oyuncularından Alper Kul ve Aylin Kontente çifti, ikinci bebeklerini kucağına aldı. Instagram hesabından erkek bebeği olduğunu duyuran Kul, Kontente'nin sağlık durumu da iyi olduğunu söyledi.

Altı yıl önce dünyaevine giren oyuncu Alper Kul ve Aylin Kontente çifti, ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Oyuncu çiftin bir oğlu dünyaya geldi.

"OĞLUMUZU SAĞLIKLA KUCAĞIMIZA ALDIK"

İkinci kez anne-baba olma heyecanını yaşayan oyuncu çiftin bebekleri bugün dünyaya geldi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Alper Kul paylaştığı aile fotoğrafının altına; 'Oğlumuzu sağlıkla kucağımıza aldık. Aylin'in de sağlığı, morali çok iyi. İyiyiz yani. Çok şükür.' notunu düştü.

2013 YILINDA İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Aralık 2012'de dünyaevine giren oyuncu Alper Kul ve Aylin Kontente çifti, 2013 yılında oğulları Arel'i kucağına almıştı.

Anne,Aylin Kontente,Alper Kul
11 Aralık 2018 Salı 15:48



YORUMLAR (5)
JÜL SEZAR: diğer unluler gıbı bosanma dedıkodularınız cıkmadıgı ıcın. huzurlu mutlu cocuklu evlılıklerınız bır omur sursun
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YÜCEL YILMAZ: Allah analı babalı büyütsün sağlıklı mutlu ve huzurlu bir şekilde
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UKELA: Böyle anne babanın çocuğu olmakta eğlenceli olur muhtemelen.
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ADINIZI YAZINAGUAGU: DAHA YENI DOGURMADIMI BU KADIN:)
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