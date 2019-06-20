Oyuncu Ayşegül Çınar, saplantılı takipçisi tarafından kaçırıldığını anlattı

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncusu Ayşegül Çınar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan Çınar, saplantılı bir hayranı tarafında zorla arabaya bindirilerek kaçırılmaya çalıştığını anlattı.

"ZORLA ARABAYA BİNDİRDİ"

Genç oyuncu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Yasak Elma dizinde oynarken bir hayranım beni çok beğenmiş ve evimi buldu. Evimden çıktığımda boş bir sokağa girdim yanıma arabayla yaklaşarak iki kolumdan tutup zorla arabaya bindirdi. Arabanın arkasından dolaşıp gelerek 'Ne oluyor' demeye kalmadan arabaya bindirip kapıları kilitledi. Ben bağırmaya başlayınca da 'benimle evleneceksin' deyip arabayı sürdü. Sonra çantamdan telefonu ararken çantamı çekip yırttı. Meğer telefonum çantamdaymış o arabayı kullanırken gizlice telefonu çıkararak arkadaşıma konumumu gönderdim.

"KÖPRÜYE GİRERKEN POLİS ÇEVİRDİ"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girerken polis çevirdi ve karakola giderek şikayetçi oldum. Olay uzamasın diye şikayeti geri çektim şu an ne yaptığını bilmiyorum. Daha sonra da menajerimin yan tarafından binaya taşındım."