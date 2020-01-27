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Oyuncu Ayşegül Çınar, tehdit edildiği gerekçesiyle sevgilisinden şikayetçi oldu

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu Ayşegül Çınar, bir restoranda tartıştığı sevgilisinden tuvaletten kaçarak kurtuldu. Oyuncu "Beni öldürecek" dediği sevgilisinden polisi arayarak şikayetçi oldu.

27.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:41

Bir dönem TV ekranlarında yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde 'Lila' karakterine hayat veren Ayşegül Çınar, sevgilisiyle tartıştıktan sonra, kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

MEKANDA BİRBİRİNE GİRDİLER

Posta'da yer alan habere göre: Genç oyuncu Ayşegül Çınar, geçtiğimiz Cuma günü bir süredir birlikte olduğu Furkan Çalıkoğlu ile Etiler'deki bir mekana gitti. Mekanda otururken bir anda tartışmaya başlayan ikilinin sesleri yükseldi. İddiaya göre; Furkan Çalıkoğlu, Ayşegül Çınar'ın üzerine içki döküp tehdit etti. Oyuncu tuvalete gitme bahanesiyle masadan kalktı.

POLİSİN ÇAĞRILDIĞINI DUYUNCA MEKANDAN KAÇTI

Tuvalete giderken yakınındaki diğer müşterilerle konuşan Ayşegül Çınar, "Erkek arkadaşım beni öldürecek lütfen polis çağırın" diyerek yardım istedi. Çevredekiler Ayşegül Çınar'ı sakinleştirip 155'i aradı. Durumu fark eden Furkan Çalıkoğlu kaçtı.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox TV'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırdı.

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Oyuncu Ayşegül Çınar, tehdit edildiği gerekçesiyle sevgilisinden şikayetçi oldu

Ayşegül Çınar, Fox, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
QORJUX:nasıl reklam yapılır ögrensin acemiler.
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SAKARYALI HATUN:Ahlak gidince her şey bitiyor.Malesef.
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SAKARYALI HATUN:ALLAH, ahlaklı insanlarla karşılaştırsın.
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HOVARDA KIZ ASLI:MERHABA TATLIM.
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FİRAT:Senin Baban olabilirdi, sevgili oluyorsun. Paranin gözü kör olsun. Yine de umarim bisey olmicak. Hak etmiyorsun aslinda ama sonucta bir bayansin. Yardim etmek lazim.
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