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Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan YTB'nin kampanyasına destek

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan YTB'nin kampanyasına destek Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan "Virüse pas çıkartmayın" mesajı Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan YTB'nin kampanyasına destek YTB'nin kampanyasına destek veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Virüse pas yok, evde kalıyoruz" dedi.

09.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:39
Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan YTB'nin kampanyasına destek
Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan "Virüse pas çıkartmayın" mesajı
Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan YTB'nin kampanyasına destek
ANKARA - YTB'nin kampanyasına destek veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Virüse pas yok, evde kalıyoruz" dedi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına yeni tip korona virüs pandemisi dolayısıyla evde kalmaları çağrısı yapıyor. Başlatılan farkındalık kampanyasına destek veren isimler arasında Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı. Futbol hayatını İtalya'nın Milan takımında sürdüren ünlü futbolcu, YTB'nin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video mesajı ile Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşları tek yürek olmaya çağırdı.
Hakan Çalhanoğlu,"Birlikte coşacağımız çok güzel gollerimiz olacak. Şimdi evde eski golleri izlemenin tadını çıkaralım. Rakibe top yok, virüse pas yok. Evde kalıyoruz. Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyadaki Türk vatandaşlarımızı evde kalmaya ve tek yürek olmaya çağırıyoruz" dedi.
Kampanyaya destek veren bir diğer isim de Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.
Yenişehirlioğlu mesajında "Kesinlikle kendimizi riske atmıyoruz" diyerek şunları kaydetti: "Ev tiyatrosu benim en sevdiğim iş. Şimdi evde rolleri dağıtın. Açılsın perde, evdeyiz. Sanatla beraberiz. Kesinlikle kendimizi riske atmıyoruz"
Dijital platformlarda yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim "Evde Kal" mesajlarıyla destek veriyor. Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan YTB’nin kampanyasına destek

Kaynak: İHA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hakan Çalhanoğlu, Genel
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