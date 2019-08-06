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Oyuncu Bahar Şahin, eski sevgilisi Reynmen'e övgü yağdırdı

Bir dönem Reynmen ile aşk yaşayan oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Reynmen'le aşk yaşadığını kabul eden oyuncu, fenomene övgü yağdırdı.

06.08.2019 15:20
Oyuncu Bahar Şahin, eski sevgilisi Reynmen'e övgü yağdırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen ile aşk yaşayan oyuncu, biten ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ONDA DAHA NE CEVHERLER VAR"

Şimdilerde yıldızı parlayan eski sevgilisi Reynmen hakkında ilk kez Snob Magazin'e konuşan Bahar Şahin, şunları söyledi: "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey ancak kendisi başardı. Başaracağını biliyordum onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk bence oyunculuk da yapabilir."

"YENİDEN BİRLİKTELİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şahin, Reynmen'le aynı projede oynayıp oynamayacağı sorusuna da "Teklif gelse aynı projede oynamamız için herhalde kabul etmezdim. Yeniden bir birliktelik de söz konusu olamaz" cevabını verdi.

Zalim İstanbul'un çekimlerinin başladığını ve tatilini bitirdiğini söyleyen oyuncu, "Tatil bitti. Artık çalışma zamanı" dedi.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Reynmen, Bahar Şahin'le aşk yaşadığını Instagram hesabından "Her şey bir eğlence gecesi çıkışı karşılaşmamızla başladı. Geldi hop diye girdi hayatıma. İyi ki gelmedi mi ama? İyi ki geldi tabi" sözleriyle duyurmuştu.

ReynmenReynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin kimdir?


Bahar Şahin, Nişantaşı, İstanbul, Reynmen, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR (3)
BUNEAMK: vay be habere bak nekadar önemli, suan cok önemli seyler ögrendim kendimi cok mutlu hissediyorum
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