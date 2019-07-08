08.07.2019 16:38
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Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi

Oyunculuğunun yanında milletvekilliği ile de tanınan Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi.

Oyuncu ve milletvekili olan Barış Atay, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzlerinin birleştirilerek yapıldığı bir tabloya isyan etti.

PORTRELER BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu portresiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi aynı tabloda birleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan tablonun fotoğrafı kimi kesimlerce beğenilirken, kimi kesimler de tepki gösterdi.

"BİR ŞEYİ DE ABARTMAYIN ARKADAŞ YA"

Barış Atay da tepki gösteren kişiler arasında. Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Atay, "Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya.." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi
Mustafa Kemal Atatürk, Barış Atay Mengüllü, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Magazin, Güncel

YORUMLAR (16)
TÜRK: YORUMLARA BAKIYORUMDA HERKES İMAMOĞLUNA SALLAMIŞ. ULA ADAM KENDİ ÇİZMİŞ GİBİ LAF ATMAYI KESİN
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MANTIKLI: Yapanda ak partili değil neyini anlamadım abartan sözde atatürkçüler
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VAY BE: Birini Atatürke birleştirmek tam bir saçmalık
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YAN YANTI: İmamın oğlu sen kılıçdaroğlunu indir ve chp nin başına geç, Sonrada chp millet vekilleri ile cuma namazlarına git Akp sayesinde 100 yıllık partide İslamla tanışmış olduya :) Akp dini siyasete alet ediyor demezsiniz artık.
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BEBİKO: Yakında bu imamoğlu bütün imamların başına geçer bu millet çok iyi gaz yiyor.Demedi demeyin imamoğlu out Babacan in oldu haberiniz olsun........
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BATTALGAZİ44: SENİ ABARTIP VEKİL YAPTIKLARI GİBİMİ
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HİLKAT ERBİLGİÇ: bence de abartmayın
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET: !!!!!!!!!!!!DİYENE BAKIN!!!!!!!!
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KAYRA: İmamoğlu nu severim ama hakikaten abartmayı çok seviyoruz. Atatürk gibi bi liderin tekrar gelmesi için bin sene lazım.
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BİR GARİP VATANDAŞ: ADAM SONUNA KADAR HAKLI BİRİ AZ BİŞEY SEVİLDİ DİYE ATATÜRK İLE AYI KAREDEMİ CANLANACAK YANLIŞ YANLIŞ BENDE EKREM BAŞKANI SEVERİM AMA BARIŞ HAKLI O KADAR ABARTMAYIN BIRAKIN ADAM İŞİNİ YAPSIN
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