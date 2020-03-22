Oyuncu Bensu Soral'dan korana dansı
Oyuncu Bensu Soral'dan korana dansı Oyuncu Bensu Soral ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı.
22.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:03
Oyuncu Bensu Soral'dan korana dansı
İSTANBUL - Oyuncu Bensu Soral ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü. Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında her kes virüsten korunmak için evlerine kapanırken, sanatçılar ve oyuncularda yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Bensu Soral'da ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
İSTANBUL - Oyuncu Bensu Soral ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü. Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında her kes virüsten korunmak için evlerine kapanırken, sanatçılar ve oyuncularda yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Bensu Soral'da ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Oyuncu Bensu Soral'dan korana dansı
Etiketler : bensu soral, Güncel