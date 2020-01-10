Oyuncu Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'a konuk oldu

Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mucize Doktor dizisi, dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen dizinin 18. bölüm fragmanı da yayınlandı. Tanıtıma damga vuran isim ise oyuncu Beren Gökyıldız oldu.

ALİ VEFA, BETÜŞ'Ü TEDAVİ EDECEK

Dünyaca ünlü The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümüne, Kocamın Ailesi, Anne , Bizim Hikaye ve Kızım dizilerinde rol alan Beren Gökyıldız konuk oyuncu olarak katılacak. Beren Gökyıldız'ın canlandırdığı Betüş karakteri, Doktor Ali Vefa'nın hastası olarak tedavi altına alınıyor.

YAPIŞIK İKİZLERİN HAYATINI KURTARACAK

Öte yandan doktorlar, yapışık ikizlerin ameliyatlarında beklenmedik bir sorunla karşı karşıya geliyor. Başarılı doktor Ali Vefa ise ortaya çıkan kritik soruna bir çözüm bularak yapışık ikizlerin hayata tutunmasını sağlayacak. Mucize Doktor'un yeni bölümü ise 16 Ocak Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ali, Demir'den aldığı aşk taktikleriyle Nazlı'ya karşı ilk atağını yapar ancak ters teper. Öte yanda Ferman'la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

29 Eylül 2009 yılında Ankara'da doğan Beren Gökyıldız, halen ilköğrenim eğitimine devam etmektedir. İlk olarak 4 yaşında "Kocamın Ailesi" adlı dizide rol alan Beren Gökyıldız, ardından "Güldüy Güldüy", "Anne" ve "Bizim Hikaye" dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Beren Gökyıldız, son olarak 2018 mayıs ayında vizyona giren Bal Kaymak filminde canlandırdığı "Bade" rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Çocuk oyuncu Gökyıldız, bir dönem Tv8 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla ve Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı Kızım'da Öykü karakterini canlandırdı.