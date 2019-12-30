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Oyuncu Beren Saat, Atiye'ye damga vuran sevişme sahneleri hakkında konuştu

Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayan Atiye dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat, ilk bölüme damga vuran sevişme sahneleri hakkında "Bizde sansür, olması gerekeni kısıtlamış durumda" dedi.

30.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:58

Uzun bir aradan sonra Atiye dizisi ile hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Beren Saat, oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Saat, dizisinin ilk bölümüne damga vuran sevişme sahneleri hakkında da konuştu.

"BİZDE SANSÜR OLMASI GEREKENİ KISITLAMIŞ DURUMDA"

'ten Hakan Gence'ye konuşan Beren Saat, "Atiye, dijital için yaptığınız ilk iş. Dijitalin getirdiği özgürlük alanını nasıl anlatırsınız?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Olması gerektiği gibi, çok da ekstra bir şey yok. Bizde sansür, olması gerekeni kısıtlamış durumda. "A bu sahnede cinsel bir içerik var mı?", "Öpüşüyorlar mı?", "Bunu böyle yazarsak ne olur?" gibi korkular yaşamadan, olması gerektiği yerden hikayeleri çekebiliyoruz. Yoksa "Biz özgürüz" diyerek çok ekstrem şeyler yaşanmıyor."

"BİRTAKIM ÖNLEMLER ALINABİLİR"

Beren Saat, dijitalin denetim altına girmesi hakkında da "Tabii ki birtakım önlemler alınabilir. Ama bu tip bir denetim, doğal afetle mücadele etmeye çalışmak gibi..." dedi.

"BİR ŞEYİ ÖRTECEKSEK ÖFKEYİ ÖRTMELİYİZ"

Sansürlemeler konusundan bahseden Saat, açıklamalarına şöyle devam etti: "Kadehin daha dikkat çekici hale geldiğini düşünüyorum. Yumruk sahnesi değil de yakınlaşma sahnesi sansürleniyor. Biri öfke, biri sevgi... Bir şeyi örteceksek öfkeyi örtmeliyiz. Mesela birtakım önlemler alınmaya çalışıldı. Tüketimi azaltmak için kadeh buzlandı ya da içki fiyatları yükseltildi. Ama biliyor musun insanlar evde rakı üretir oldu. İçen insan vazgeçmedi. Benim çocukluğumda gece yarısından sonra erotik yayın başlardı, şimdi yazarlar, "Öpüşme sahnesini yazsak mı yazmasak mı?" diye düşünüyor. Ama insanlar sevişmeye devam ediyor. Tüm dünyada cinsel ilişkiye girme yaşı düştü. Demek ki baskıyla hiçbir şey çözülmüyor, olaylara başka taraflardan bakılmalı."

Oyuncu Beren Saat, Atiye'ye damga vuran sevişme sahneleri hakkında konuştu

Hakan Gence, Beren Saat, Hürriyet, Magazin


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