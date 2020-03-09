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Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu Bergüzar Korel, dün ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Han adını verdi.

09.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:49

11 yıl önce sette tanıştığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan ve bir oğlu olan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu.

OĞLUNA HAN ADINI VERDİLER

Dün hastaneye kaldırılan Bergüzar Korel, akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine "Han " adını verdi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumu da iyi.

İLK BEBEKLERİ 2010 YILINDA DOĞDU

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti.

"İÇİMDE HAREKET ETTİĞİ HER ANIN TADINI ÇIKARIYORUM"

Son röportajında hamilelik sürecinden bahseden Bergüzar Korel, "Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri karnımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor" demişti.

Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Etiketler : Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Anne, Han, Magazin

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Yorumlar (3)
AH DANALİ:baba anali buyusun ulan baska ismmi yoktu sanki
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WWW:Allah analı babalı büyüsün
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HER DAİM:Her daim mutlu olun sevginiz yücelsin volkan olsun mutluluğunuz daim olsun örnek aile olarak gördüğümüz ender sanatçılardan çok az kaldı sizler onlardansınız.
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