Haberler» Magazin» Haber

Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu

10 sene önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve bir çocuğu olan Bergüzar Korel, alışveriş merkezinde sohbet ettiği muhabirlere hamile olduğunu söyledi.

22.08.2019 08:54
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu

Dizi setinde başlayan ilişkilerini 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden bir mutlu haber daha geldi. Ali adını verdikleri bir oğulları olan çiftin ikinci çocukları dünyaya gelecek.

"İKİNCİ ÇOCUĞUMUZU BEKLİYORUZ"

Bir süredir hakkında hamilelik dedikoduları çıkan güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulayan Korel, "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.

9 SENE ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Başarılı oyuncu yakın dostu Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızları Mihran Ela'ya doğum günü hediyesi almak için alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Bergüzar Korel'in ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirmişti.

Göbeğini çantasıyla saklayan Bergüzar Korelin ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı

Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu

Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Magazin

YORUMLAR (20)
DERYA: hani yuva yıkanın yuvası olmuyordu. ikisi de eşlerini aldattı birbirleri için. Allah cezayı sadece garibana kesiyor galiba.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
SABIR: Saçmalamışın
Yayından Kaldır
0 0
dedikodu yapma ayıp gıybet senin konuşman günaha girer bir edepli ol git annene yardım et bak bulaşıklar da birikti etrafı da sil süpür. . boş yapma
Yayından Kaldır
0 0
123: gezi olaylarında en ön saflarda duranlar değilmi ya bunlar evet evet onlar doğru cehendem olasıcalar
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
1212334: 123 Birde yazabilsen neler anlatacaksın bize Cehennemlik
Yayından Kaldır
0 0
SİBEL ANTALYA: Güzel insanlar :)
Yayından Kaldır
27 5
Cevap yaz
SABIR: neye göre kime göre
Yayından Kaldır
0 0
YÖRÜK: LA DÜRBÜNLÜ MALSIN.
Yayından Kaldır
1 2
MERBOSA: Asalaklar çoğalıyor
Yayından Kaldır
7 24
Cevap yaz
ALİ ZAT: Halit sensin bu vatandaş kapişş
Yayından Kaldır
1 1
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
10:43   Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi
10:27   Heyecanla bekliyorum
09:37   Provalar başladı
09:19   42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, art arda mayolu pozlarını paylaştı
08:54   Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu
07:45   Şahan Gökbakar, şarkılarından dolayı eleştirilen Reynmen'e destek oldu
18:21   Yeni James Bond filminin adı belli oldu