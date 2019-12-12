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Oyuncu berk oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı

OYUNCU Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı Merve Oktay, Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım.

12.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:37
OYUNCU Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı Merve Oktay, Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz diyerek suçlamaları reddetti. Berk Oktay ise Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim dedi. İstanbul 23. Asliye Ceza MAhkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Oktay ile şikayetçi Berk Oktay katıldı.
Oyuncu berk oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı

Berk Oktay, Güncel

Kaynak: DHA


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