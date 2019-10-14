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Oyuncu Berkay Hardal'ın eşinin "Kocam nerede lan" dediği video sosyal medyayı salladı

Yakışıklı oyuncu Berkay Hardal ile nikah masasına oturan Dilan Telkök'ün "Kocam nerede lan" diye bağırdığı video sosyal medyada gündem oldu.

14.10.2019 15:55

İstanbul Gelin dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, geçtiğimiz gün meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu. Jet hızındaki evlilikleriyle dikkat çeken ikiliden Telkök'ün düğün günü çekilen videosu sosyal medyayı salladı.

4 AY İÇİNDE EVLENDİLER

Dört ay önce tanışan Dilan Telkök ve Berkay Hardal, geçtiğimiz hafta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün de nikah masasına oturdu. Çiftin apar topar evlenmesi Hardal'ın hayranlarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları çiftin çok erken evlendiğini ve kısa sürede boşanacaklarını söylerken bazıları mutluluklar diledi.

"KOCAM NEREDE LAN"

Kısa sürede sosyal medya kullanıcıların dikkatine çeken Dilan Telkök, gelinlikle çekilen videosu ise gündeme geldi. Telkök'ün Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştığı videoda "Kocam nereden lan! Oğlum neredesin Berkay?" diye bağırması dikkat çekti.

"EŞİME MESAJ VE LAFLARINIZA DİKKAT EDİN"

Kısa sürede evlenen ikiliye birçok kötü yorum da yapıldı. Yorumlar karşısında sinirlenen Hardal ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda"Eşime mesajlarınıza, laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum." dedi.

Dilan TelkökDilan Telkök'le evlenen Berkay Hardal, çileden çıktı: Laflarınıza dikkat edin!

Oyuncu Berkay Hardal'ın eşinin

Dilan Telkök, Berkay Şahin, Magazin

YORUMLAR(3)
MERVE:Cok simarikca ve terbiyesizce haller bunlar. Iyi ki evlenmisler yani. Sanki bir tek onlar evli. Marifet evlenmekte degil, o evliligi yürütebilmekte. Ama saygi ile, sakadan bile olsa yakismiyor bir kadina böyle sözler.
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TUTATAMU:KOCANI KAYBET TE AKLINI KAYBETME
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LAN:Biri benimi aradı???
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