Oyuncu Berna Laçin'in "Medine" tweeti davası başladı

Oyuncu Berna Laçin 'in "Medine" tweeti davası başladıİSTANBUL - Oyuncu Berna Laçin, idam ve tecavüz konusuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan Laçin suçlamaları kabul etmeyerek, "Şehirlerin kutsallıkları vardır, o ülkede yaşayan herkesi kutsal saymak mümkün değildir. Bunun böyle olmadığını da yakın zamanda Kaşıkçı cinayetinde gördük" dedi. Oyuncu Berna Laçin'in idam ve tecavüz konusuna ilişkin twittter hesabından yaptığı bir paylaşımından dolayı "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı."Sanal dünyada kalmış bir olaydır"Duruşmada savunma yapan sanık Berna Laçin, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "İddianameye konu olan tweeti ben attım ancak bu paylaşımda dinle ilgili içerik yoktur. Konu etiketi idamdır. Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılarak bir gündem oluşturulmuştur. Şuanda burada olmama sebep olmuşlardır. Günlük hayatta karşılığı yoktur sadece sanal dünyada kalmış bir olaydır" dedi."Paylaşımda dini içerik yoktur"Mesajın içeriğine ilişkin açıklama yapacağını kaydeden Laçin, "Art niyetli kişiler, mesajda Medine şehrinin ismi geçtiği için oradan tutturdular ve bunun üzerine iddianame düzenlendi. Oysaki benim bahsettiğim, idamın bulunduğu şehirler içinden verilen bir örnektir, herhangi bir dini içeriği yoktur. Nasıl ki Sultanahmet 'te hırsızlık çok arttı desem camiye bir hakaret değilse, buradaki Medine sözü de dini içerim taşımamaktır. Şehirlerin kutsallıkları vardır, o ülkede yaşayan herkesi kutsal saymak mümkün değildir. Bunun böyle olmadığını da yakın zamanda Kaşıkçı cinayetinde gördük. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız Suud'lerin yaptığı cinayeti anlatırken katiller dediğinde Müslümanları kast etmiyorsa ben de Medine şehrinden bahsederken bunu İslamiyet'le ve Müslümanlıkla bağlamadım " ifadelerini kullandı.Beraatini istediLaçin, 30 yıldır canlı yayınlarda ve röportajlarda halkın önünde olduğunu söyleyerek, "6-7 yıldır twitter kullanıyorum. Bu güne kadar bir kere bile değil kendi dinime hakaret etmek, başka dine mensup insanlara karşı nezaketsiz bir sözüm bile olmamıştır. Bir tarafta iddianamenin hazırlanmasına neden olan trollerin sözü var, öte tarafta halkın büyük çoğunluğun gayet yakından tanıdığı, 18 yaşından beri her anını takip ettikleri, evlilikten çocuğuna kadar her konuda takip ettikleri bildikleri benim sözüm var karar sizin" diyerek beraatini istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına yazılı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi."Trollerin yarattığı sahte bir infial"Duruşma sonrasında açıklama yapan Berna Laçin, "Twitterdaki benim bir sözüm üzerine trollerin yarattığı sahte bir infial vardır. Bunun üzerine savcının bir iddianamesi vardır, davamız vardı. İfademi vermeye geldim. Son derece açık bir durum olduğu için çok sıkıntılı bir sürecim yok" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin'in twitter hesabından, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" şeklinde yazı yayınladığı anlatılmıştı.İddianamede, söz konusu paylaşımda örnek gösterilen Medine'de İslam Peygamberinin kabrinin bulunduğunu, hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu belirtilmişti.Berna Laçin'in kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan paylaşım yaptığı kaydedilirken, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.