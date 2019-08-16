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Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek

Başarılı oyuncu Billur Kalkavan, katıldığı canlı yayında çocuk özleminin olmadığını hatta çocuğun bir bela olduğunu söyleyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.

16.08.2019 12:34
Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek

Oyuncu Billur Kalkavan Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyuncu Cansu Dere'nin "Çocuk özlemim yok" sözleri üzerine konuşan Kalkavan, çocuğun bir bela olduğunu söyledi.

"ÇOCUK BENİM İÇİN HAYATINA BELA SOKMAK"

56 yaşındaki Billur Kalkavan, sunucuların 'Senin çocuk özlemin var mı?' sorusu üzerine şunları söyledi: "Çocuk özlemim hiçbir zaman olmadı. Zaten özleyen doğurur. Bir de doğuranların çocuklarını Allah bağışlasın, annelik müthiş bir duygu. Benim için hayatına bir bela sokmak gibi bir şey. Çocuk çok zor iş. Ben kaç yaşına geldim hala annemin başına belayım. Demek ki benimki de benim başıma bela olacak. Günümüzde nasıl büyüttüğünde çok önemli biz bahçeli evlerde rahat büyüdük. Şimdi çocuklar kopuk olduğu için ellerinde tabletlerle yaşıyorlar. "

Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek

Billur Kalkavan, Cansu Dere, Magazin

YORUMLAR (27)
OVA KENTLİ: SENİ TOPRAKTA KABUL ETMEYECEK KİRLİ MAHLUK
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ŞAPKACI: BU VE BUNUN GİBİ ÇOCUĞU KENDİNE MASRAF, AYAKBAĞI VE BELA GÖRENLERİN YÜZÜNDEN 30-40 SENE SONRA SURİYELİLERİN YÖNETİMİNE GİRECEĞİMİZDEN HABERİNİZ VARMI? SİZ YAPMAYIN AMA MİLLETİDE SOĞUTMAYIN. AN İTİBARİYLE HER AİLE3-5 ÇOCUK YAPMADIĞI TAKTİRDE SONUMUZ PEK HAYRA ALAMET DEĞİLDİR.
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ÖZGÜR: KENDİSİ DE BELA OLDUĞU İÇİN HERHALDE
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KOÇUM: nezaman başarılı oyuncu oldu bu kardeşim. başarılı oyunculara hakaret ediyorsunuz
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WANTED: Bu türler doğada serbest gezer eşey ürerler. .
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CUMA GÜNÜ HÜRMETİNE: Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere nasip etsin hayırlıve sağlıklı birer ikişer evlat amin amin amin
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36 6
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SEDA: amin kardeşim . . . cuma hürmetine rabbimin şafi adına hürmetine isteyen herkese nasıp etsın. . .
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9 2
MERVE: AMİN KARDEŞİM. İSTEYENE İSTEDİĞİ ZAMAN NASİP ETSİN.
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10 2
ASLI: BU HATUNUN SÖYLEDİKLERİ YÜZDE MİLYAR KATILIYORUM VE ALTINA DÜŞÜNMEDEN İMZAMI ATARIM.
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13 17
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YARCAN: Araştırsan elli tane kedi,köpek bakıp onlar için olaylar çıkarıyordur.Evet çocuk bela...senin hiç ürememen gerekiyordu.Tam bir baş belası yaşlı bunak.
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14 5
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