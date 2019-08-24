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Oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın "Emine Bulut'un ölümünde dincilik ve sağcılık suçlu" demesi tepki çekti

Oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Abdurrahman Dilipak'ın "Emine Bulut olayında hepimiz suçluyuz" sözlerine "Hayır efendim dincilik ve sağcılık suçlu" cevabını vermesi tepki çekti.

24.08.2019 16:08
Oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, kocası tarafından çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut hakkında paylaşım yapan Abdurrahman Dilipak'ın "Hepimiz suçluyuz" paylaşımına verdiği cevapla dikkat çekti.

"HEPİMİZ SUÇLUYUZ, BU CİNAYET BİREYSEL DEĞİL"

Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son Kadın cinayetini gözümüze çok yaklaştırırsak arkasındaki ormanı göremeyiz. Hepimiz suçluyuz. Bu cinayet bireysel değil. Mevcut aile okul toplum hep birlikte sorumluyuz. Tek başına eski kocayı suçlamak gerçeğin bütününü görmemize engel. Din ahlak akıl gelenek aile terbiyesi hepsi" dedi.

"DİNCİLİK VE SAĞCILIK SUÇLU"

Dilipak'a cevap veren oyuncu Bülent Emrah Parlak ise tepki çeken şu sözleri söyledi: "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz,yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden,sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan,toplumu gerici,çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu!"

EMİNE BULUT'A NE OLDU?

Emine Bulut, 10 yaşındaki kızıyla eski eşi Fedai Baran ile buluştuktan kısa süre sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kızının karşısında kanlar içinde kalarak "Ölmek istemiyorum" diye bağırırken Fedai Baran ise taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın

Bülent Emrah Parlak, Abdurrahman Dilipak, Emine Bulut, Magazin

YORUMLAR (35)
SAĞCI: Başta bu sanatçı bozuntusu olmak üzere, 80 yıldır bu memlekette laik sistem ülkenin başında, iğne fabrikası dahi kurabildiniz mi? ha Allah var, ABD ''ye müstemleke zihniyetli bireyler yetiştirmek için teknik eleman adı altında, vatan çoçuklarını ODTÜ karargahında militarist, batının uşağı olmaya aday, ülkeni düşmanı bireyler yetiştidiniz. . , marshal yardımlarıyla, bu memlekettin memurlerını maaş verebildiniz. . sonra da gel DİNE, SAĞCILIĞA laf at, solculuk oyna HE, zavallısınız. .
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4 7
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VATO: Bu ülkeye din, terörden daha çok zarar vermiştir.
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13 13
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ERMENİ MİSİN: VATO Ermenisin se ngaliba , Ermanistanın neresinden sin merak ettim
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0 3
MEMLEKETİM: Memleket gittikce Dinsizlesiyor. Siz kimsinizde Din''imizi sucluyorsunuz soytarilar. Sizin gibi sarlatanlarin yüzünden memleket geri kaldi. Hiristiyan, yahudi, diger inanclara inan flozoflar benim Hz. Kuran''i okuyarak bilge oluyor, bulus yapiyor. Madem cok biliyorsunuz ölümede care bulun Din''siz ataistler.
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11 12
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MURAT: Dine lafi yok adamin dincilere soylemis carpitmayin
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10 7
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YAWHEHE: doğru söylemiş adam
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37 32
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OKUDA AZ ÖTEDE OYNA MAL!: koyunlar: feodal toplumda, yaşadığımız üretim biçiminden önceki üretim ilişkisinde yani, haklar ve hürriyetler hatta yasal kurumlar ve hatta çalışma yasaları bile yoktu, kadın insan yerinede bile değildi burjuva devrimleriyle bugünkü haklara kavuştu insanlık ;sağcılar ve dinciler geriye dönmeyi savunur , oda başka pazarları gasp etmek isteyen palazlanmış burjuvazinin yeni pazarlara atlama aracı olduğu için, buna hizmet ettiklerinden bile bi haberdirler; o yüzden malın önde gidenidirler
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2 1
YAWHEHE: din sana kadını öldürümü emrediyor yada sağcılık. gereksiz gereksiz konuşmayın
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22 17
KADINA UZANAN EL KIRILSIN DİL KURUSUN: hergün kadın böyle olmalı yok şöyle giyinmeli daha nice fetvalar veren o yobaz gerici takımı bu cinayetlerin tek sorumlusu islam ülkelerini gelişmesinin önünde tek engeldir hepsinin canı cehenneme
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25 31
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AHMED: Cinayeti işleyen içki bağımlısı, alkolik ve uyuşturucu kullanan birisi. Yani sizin tayfadan. İslam ise cinayet işleyeni idam eder, sizin gibi içeride beslemez.
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39 12
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