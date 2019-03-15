Oyuncu Burak Satıbol'un, Ayhan Taş'la Olan Yatak Sahnesi Açıklaması Olay Oldu

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye, 'Döndüm Ben' adlı filmiyle seyirciyle buluşan oyuncu Burak Satıbol konuk oldu.

SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Verdiği kilolarla bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlüler kervanına oyuncu Burak Satıbol, son filmi 'Döndüm Ben' başta olmak üzere bilinmeyen yönlerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

"O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARSA FENA ŞEYLER OLUR"

Burak Satıbol, filmin en çok konuşulan sahnesi olan Ayhan Taş'la birlikte yatağa girdiği sahneye ilişkin, "Ayhan'la kaynaştık bu filmde. Ayhan bana kerkindi. Çok verimli bir sahne oldu. İşte o sahnenin kamera arkası görüntüleri var, o görüntülerin Ömer'de emniyette olduğuna inanıyorum. Çünkü o görüntüler yarın, öbür gün ortaya çıkarsa fena şeyler olur, hakikaten kamera arkasında acayip şeyler oldu. Uzun bir geceydi o. Bizim Ayhan Taş'la olan yatak sahnemiz çok uzun bir geceydi" dedi.

"MAÇA DENK GELMESİN DİYE YAZIN EVLENDİM"

Röportajın ikili seçenekler bölümünde "Romantik bir yemek mi, derbi mi?" sorusu üzerine ünlü oyuncu, "Derbi, net derbi. Ne yalan söyleyeyim, ben hiçbir maça denk gelmesin diye yazın evlendim. En baştan hallettik o işleri" dedi.

"EŞ DIRDIRI BELLİ ARALIKLARLA OLUYOR"

Burak Satıbol, "Anne terliği mi, eş dırdırı mı?" sorusunu, "Anne terliğini yiyeyim, yemeyeli uzun zaman oldu. Eş dırdırı belirli aralıklarla oluyor zaten ama anne terliği nostaljik bir şey" şeklinde cevapladı.