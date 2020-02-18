Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı

Son zamanlarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yeni aşkını ele veren başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, dün havalimanında görüntülendi. 3 buçuk sene aşk yaşadığı İlker Kaleli ile 2018 yılında ayrılan oyuncu, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

YENİ İLİŞKİSİNİ İNKAR ETMEDİ

Bir süredir Instagram hesabından spor eğitmeni Umut Duygu ile benzer paylaşımları yaptığı için aşk iddiaları çıkan oyuncu, dün yeni sevgilisiyle Filipinler tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. İlişkisi hakkında ilk kez konuşan Burçin Terzioğlu, "Her şey ortada. Kimseyi aldatmıyorum, kimseden de kaçmıyorum. İlişkimiz yeni başladı ve güzel gidiyor" dedi.

AYNI ANLARDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamış, birlikte Filipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkarmıştı.

İşte çiftin yan yana geldikleri ilk kare: