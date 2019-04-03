Oyuncu Buse Narcı'nın Dubai'de Verdiği Pozlar Sosyal Medyayı Salladı

Bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Buse Narcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Narcı, son paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Narcı, bu kez Dubai tatilinden paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini kazandı. Narcı'nın tatil pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Narcı'nın tatil pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

BUSE NARCI KİMDİR?

Fethiye'de dünyaya gelen Buse Narcı, 1993 yılında doğdu. Tevfik Hiçyılmaz'dan tiyatro eğitimi alan Buse Narcı, Oda Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaktadır. Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettirmiş, Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenmesiyle Türkiye gündemine oturmuştur.

'Bugün Ne Giysem' adlı yarışmaya katılıp burada Barbie olarak adlandırılınca foto modellik teklifleri alan Buse Narcı, Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.