Haberler » Magazin » Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım - Magazin

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım

Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren oyuncu Çağlar Ertuğrul, şu sıralar Türkiye'nin gündeminde olan Kanal İstanbul Projesi ve Yerli Otomobil Projesine itiraz etti.

25.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:55

Türkiye'nin en büyük projelerinden olan ve ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Kanal Projesi hakkında, Afili Aşk dizisinin genç oyuncusu Çağlar Ertuğrul'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

PAYLAŞIMI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Türkiye'nin kilitlendiği projeyle ilgili tartışmalar sürerken oyuncu Çağlar Ertuğrul Twitter hesabından "Kanal projesine harcanacak para ülke genelinde yenilenebilir enerjiye harcansa daha iyi olmaz mı mesela? Hem çevreci yatırım olur hem de yabancı enerji kaynaklarına muhtaçlık kalkar" paylaşımını yaptı.

YERLİ OTOMOBİL PROJESİ HAKKINDA DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ardından yerli otomobil atılımı hakkında da bir paylaşım yapan başarılı oyuncu "Ve yerli otomobil üretmek yerine dünyanın yönünü elektrikli arabalara çevirdiği dönemde sarj istasyonu alt yapısını ve toplu taşımayı geliştirmek daha kalıcı ve çevreci bir proje olur sanki" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNDEN UYARI

Ertuğrul'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ertuğrul'a Twitter kullanıcılarından da yorum geldi. Çoğu kullanıcı oyuncuya bu konular hakkında yorum yapmaması gerektiğini söyledi.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Dağ film serisi ile tanınan oyuncu Çağlar Ertuğrul Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Başarılı oyuncu, 5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.

2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer aldı. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etti. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıktı.

Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer aldı. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynadı. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi oldu.

Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul güzergahı, Kanal İstanbul maliyeti!Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul güzergahı, Kanal İstanbul maliyeti!

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım

Afili Aşk Dizisi, İstanbul, Magazin


HABER YORUMLARI (33)
SAKARYALI HATUN: Halkın cebinden çıkacak o para halka soracaklar tabi!!!Halk istemiyor.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN: Ülkede bir sürü sıkıntımız var;kadına şiddet,suriyeliler,işsizlik,eyt,taciz vs...Îlk önce bunlar halledilsin.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KARAKAÇAN: Canım saman yemek çekti , nerede satılıyor biliyor musunuz ? Kanal mı yiyeyim ? Kanal yenir mi ya ?
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ZİYAA: Bulgaristan''a git la burda saman ne gezer oğlum. . .
Yayından Kaldır
0 0
FATİH: Adam vanadaş olarak fikrini beyan etmiş. fikir üretmiş. saygı duyulması gerekir.
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
SAMET: BU ÜLKENİN VATANDAŞI OLAN HERKESİN FİKRİNİ BEYAN ETMESİ KADAR DOĞAL BİRŞEY YOK. FİKİRLER TARTIŞILABİLİR. KARŞIDAKİ KİŞİYİ İNCİLTMEMEK VE FİKRİNE SAYGI DUYMAK ŞARTI İLE.
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
SAMSUNLU: ÇAĞLARCIM SEN YORUM YAPMASSAN ÇOK ÜZÜLÜRDÜK DEĞİLMİ SENİ FİKRİN ÇOK ÖNEMLİ SEN VE SENİ GİBİ DÜŞÜNEN GERİZEKALILAR YÜZÜNDEN YILLARCA BU MEMLEKETTE ÇİVİ ÇAKILMADI SİZLERİ TASMASINI TUTANLAR BÖYLE İSTİYOR bu nasıl bin kanı bozukluk ki her yapılana hayır hayırda hayır eksik olabilir ammaaaaaa her yapılan hayır bunun bir tek tarifi var HAİNLLİKKKK
Yayından Kaldır
16 18
Cevap yaz
MK: sebebi bugünde arama, son yillarda yapilanlar önce yapilsaydi su an her sey farkli olurdu. Gelismis ülkelerle aradaki fark kapatmak kolay mi saniyorsun. En az 50 yil gerek. Objektifsen bide boye düsün
Yayından Kaldır
0 0
MİLLİVEYERLİ: Her yapılana evet; peki niye asgari ücret dörtyüz dolar; niye Finlandiya''lının yıllık geliri ellibin dolar da bizimkisi sekizbin dolar? Haklısın onların bin odalı sarayı yok, Boeing 747 leri de yok, bizi kıskanıyorlar. Padişahlık yüz yıl önce bitirildi, yüz yıl sonra daha da beteri getirildi sayenizde.
Yayından Kaldır
0 2
RACO: kim karşı çıksa kötü oluyo iktidar dediyse doğrudur deyip geçecen 2023e kadar yapacak hiçbişey yok 2023 ten sonra hepsi bitecek herşey çok güzel olacak inşallah
Yayından Kaldır
16 19
Cevap yaz
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:19   Hadise, Yıldız Tilbe'den şarkı aldı - Magazin
12:16   Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sokakta gördüğü küçük kıza mont aldı - Magazin
12:06   Nuri Alço'nun 45 yıl önce Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı - Magazin
11:59   2020 oğlak burcuna neler getirecek? - Magazin
11:44   Hekimoğlu'nda geceye damga vuran sahne - Magazin
11:43   Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Bir Demet Tiyatro'yu oynadı - Magazin
10:24   Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım - Magazin
09:57   Pınar Altuğ, ip üzerinde tepetaklak poz verdi - Magazin
08:21   Hanife Gürdal, hamilelik iddialarını video paylaşarak tiye aldı - Magazin
25.12.2019 12:37:59