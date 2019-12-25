Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım

Türkiye'nin en büyük projelerinden olan ve ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Kanal İstanbul Projesi hakkında, Afili Aşk dizisinin genç oyuncusu Çağlar Ertuğrul'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

PAYLAŞIMI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Türkiye'nin kilitlendiği projeyle ilgili tartışmalar sürerken oyuncu Çağlar Ertuğrul Twitter hesabından "Kanal projesine harcanacak para ülke genelinde yenilenebilir enerjiye harcansa daha iyi olmaz mı mesela? Hem çevreci yatırım olur hem de yabancı enerji kaynaklarına muhtaçlık kalkar" paylaşımını yaptı.

YERLİ OTOMOBİL PROJESİ HAKKINDA DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ardından yerli otomobil atılımı hakkında da bir paylaşım yapan başarılı oyuncu "Ve yerli otomobil üretmek yerine dünyanın yönünü elektrikli arabalara çevirdiği dönemde sarj istasyonu alt yapısını ve toplu taşımayı geliştirmek daha kalıcı ve çevreci bir proje olur sanki" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNDEN UYARI

Ertuğrul'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ertuğrul'a Twitter kullanıcılarından da yorum geldi. Çoğu kullanıcı oyuncuya bu konular hakkında yorum yapmaması gerektiğini söyledi.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Dağ film serisi ile tanınan oyuncu Çağlar Ertuğrul Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Başarılı oyuncu, 5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.

2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer aldı. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etti. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıktı.

Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer aldı. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynadı. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi oldu.