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Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı

Hakan Muhafız dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Ulusoy, son haliyle rapçi Ben Fero'ya benzetildi.

15.08.2019 12:51
Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı

Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, imajını değiştirdi. Uzun saçlarıyla hayranlarının dikkatini çeken oyuncu, saçlarını kazıttı.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan Çağatay Ulusoy, aylar sonra ilk paylaşımı yeni imajıyla yaptı. Saçlarını kazıtan Ulusoy'un son görüntüsü Twitter da trend listesine girdi.

BEN FERO'YA BENZETİLDİ

Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren ve Demet Akalın ile klip çeken rapçi Ben Fero'ya benzetildi.

Çağatay Ulusoy, daha önce de Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi için saçlarını 3 numara kestirmişti.

İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı:

Ben Fero

Çağatay Ulusoy, Instagram, ben fero, ulusoy, Magazin

YORUMLAR (14)
EMİNE: BİR İNSANOĞLU ANCAK BU KADAR KENDİNİ ÇİRKİNLEŞTİREBİLİR. SON NOKTA YANİ HİÇ Mİ HİÇ OLMAMIŞ. . . .
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METİN: Galiba Arkadaşın saçları dökülüyor komplekse girmiş
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REYWOMEN: tek kelime iğrenççççççççç öğğğğğğğğğğğğğ kustummmmmmm
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EROL MEHMET YILDIZ: Manuş babanın askerlik resmi gibi
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FMH: bir insan kendine bunu niye yapar ki iğrenç olmuş
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UMUT: Tek cevap: Para için.
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HİLAL: OLMAMIŞ
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TİTİZ: KELTOOŞŞŞ BABANA KOŞŞŞ
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İÇERDEMİYİZ: çukur değil içerde dizisi için kazıtmıştı
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