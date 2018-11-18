Oyuncu Çağlar Ertuğrul, İzmir'e Taşınarak Sebze-Meyve Yetiştirmeye Başladı

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kalya Manukyan'la beraber Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede oturan oyuncu, gazetecilerle kısa süreli sohbet etti. İstanbul'dan İzmir'e taşındığını söyleyen oyuncu, meyve-sebze yetiştirmeye yakın zamanda da hayvan alacağını söyledi.

"MEYVE, SEBZE YETİŞTİRİYORUM, HAYVANDA ALACAĞIM"

Çağlar Ertuğrul, " 21 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Yanımda Kal' filminin tanıtımı için İstanbul'a geldim. Bu arada ben İzmir'e taşındım" dedi. Gazetecilerin, "Neden taşındınız?" sorusuna Ertuğrul, "Zaten İzmirli'yim. İstanbul'dan çok sıkıldım. Orada bir çiftlik evim var. Sebze ve meyve yetiştiriyorum ama hayvanda alacağım" cevabını verdi.

'DAĞ' FİLMİMİN 3'ÜNCÜSÜNÜ ÇEKECEK

'Dağ' filmi serilerinin devam edeceğini söyleyen oyuncu, serinin üçüncüsünün çekileceğini söyledi.