18 Kasım 2018, 12:35
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Oyuncu Çağlar Ertuğrul, İzmir'e Taşınarak Sebze-Meyve Yetiştirmeye Başladı

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, kız arkadaşıyla birlikte İzmir'e taşınarak meyve ve sebze yetiştirmeye başladı.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kalya Manukyan'la beraber Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede oturan oyuncu, gazetecilerle kısa süreli sohbet etti. İstanbul'dan İzmir'e taşındığını söyleyen oyuncu, meyve-sebze yetiştirmeye yakın zamanda da hayvan alacağını söyledi.

"MEYVE, SEBZE YETİŞTİRİYORUM, HAYVANDA ALACAĞIM"

Çağlar Ertuğrul, " 21 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Yanımda Kal' filminin tanıtımı için İstanbul'a geldim. Bu arada ben İzmir'e taşındım" dedi. Gazetecilerin, "Neden taşındınız?" sorusuna Ertuğrul, "Zaten İzmirli'yim. İstanbul'dan çok sıkıldım. Orada bir çiftlik evim var. Sebze ve meyve yetiştiriyorum ama hayvanda alacağım" cevabını verdi.

'DAĞ' FİLMİMİN 3'ÜNCÜSÜNÜ ÇEKECEK

'Dağ' filmi serilerinin devam edeceğini söyleyen oyuncu, serinin üçüncüsünün çekileceğini söyledi.

Nişantaşı,İstanbul,İzmir
18 Kasım 2018 Pazar 12:35



YORUMLAR (4)
DÜRBÜNLÜ: çine gidin ve oraya yerleşin,ülkemizde sadece hayırlı insanlar kalsın.
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..: Kolay gelsin ne güzel bir iş
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.: Hayırlı yolculuklar dilerim abi
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ŞİMŞEK: Şu sıralar insanlar köye, kirsal kesime geciyor. Sehir hayatinin pariltisi gozleri kor eder. Isi ticarete dokun ulkeye katkiniz olsun. . :)
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