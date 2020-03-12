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Oyuncu Can Nergis, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu

Televizyon tarihinin en entrika dolu dizilerinin başında gelen Yasak Elma dizisine Gökhan Alkan'dan sonra yakışıklı oyuncu Can Nergis de dahil oldu.

12.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:37

Başrollerinde Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı, FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosunda yaşanan değişiklikler devam ediyor. Diziye Tuvana Türkay ve Hakan Karahan'ın veda etmesinin ardından yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.

MERT KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Daha önce Paşa Gönlüm, Tatlı İntikam, Umuda Kelepçe Vurulamaz, Anne ve Börü gibi dizilerde yer alan oyuncu Can Nergis, Yasak Elma dizisine dahil oldu. Oyuncu dizide Mert karakterini oynayacak. Mert karakterinin canlandıracağı karakterin ise dizide neleri değiştireceği henüz bilinmiyor.

GÖKHAN ALKAN DİZİYE DAHİL OLDU

Halit'in her şeyini kaybettiği, Yıldız'ın bir anda zengin olduğu ve Şahika'nın Nadir ile evlendikten hemen sonra onu öldürmesi ile holdingin başına geçtiği diziye son olarak Gökhan Alkan, Kerim karakteriyle dahil oldu.

CAN NERGİS KİMDİR?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitti ve Çin ile Tayland'da modellik yaptı. Tayland'da 8 yıl kalan Nergis, burada bir restoran açtı.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Her şeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.

Oyuncu Can Nergis, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu
Etiketler : yasak elma dizisi, Gökhan Alkan, Paşa Gönlüm, Börü, Magazin

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