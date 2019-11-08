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Oyuncu Can Yaman'ı öpemeyen kadın hayran, kendisini denize attı

Önceki akşam Ortaköy'deki bir mekana eğlenmeye giden Can Yaman'ın gecesi kötü bitti. Aynı mekana gelerek Yaman'ı öpmek isteyen kadın hayran, oyuncunun olumsuz yanıtı karşısında olay çıkartarak kendisini denize attı.

08.11.2019 07:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:13

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Can Yaman, önceki gün eğlenmek için Ortaköy'deki bir mekana gitti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman'ın bir kadın hayranı, gecede olay çıkarttı.

YARDIMINA GÜVENLİK VE CAN YAMAN KOŞTU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre: Her fırsatta yanına gelen hayranlarını kırmayan Can Yaman, bu sefer de sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Ancak Yaman'ın bir kadın hayranı, aldığı alkolün etkisiyle gecede taşkınlık çıkardı. Oyuncuyu öpmek isteyen kadın hayran, aldığı olumsuz yanıtla olay çıkartıp kendisini denize attı. Güvenliklerin ve Can Yaman'ın yardımıyla denizden çıkarılan hayran, taksiye bindirilerek evine gönderildi.

HAYALİNDEKİ KADINI ANLATTI

Bir dergiye verdiği röportajda hayalindeki kadını anlatan Can Yaman, erkek gibi konuşan kadınların yanı sıra şefkatli, güler yüzlü ve esprili kadınlardan hoşlandığını söyledi.

Oyuncu Can Yaman'ı öpemeyen kadın hayran, kendisini denize attı

Erkenci Kuş Dizisi, Can Yaman, Ortaköy, Magazin


YORUMLAR (3)
MİKROP: aynı havayı solumamız ne acı
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MEHMET: YAKIŞIR YİĞİDİME ŞÖYLE BİR TÜRK ÇIKTI TÜM TÜRKİYE DAHİLL AVRUPAYI DA SALLADI GURUR DUYMAMIZ LAZIM CAN YAMAN SADECE YAKIŞIKLI DEĞİL İŞİNİ EN İYİ SEKİLDE YAPAN OYUNCU EMEKÇİDİR YANI BEN YAKIŞIKLIYIM DIYE SADECE ORTADA KASIL KASIL KASILANLARDAN DEĞİLDİR. . . .
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HÜSEYİN: Sevgilisi yada eşi öpmese sıkıntı yok. Ünlü ve yakışıklı olunca böyle.
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