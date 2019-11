Oyuncu Can Yaman'ı öpemeyen kadın hayran, kendisini denize attı

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Can Yaman, önceki gün eğlenmek için Ortaköy'deki bir mekana gitti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman'ın bir kadın hayranı, gecede olay çıkarttı.

YARDIMINA GÜVENLİK VE CAN YAMAN KOŞTU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre: Her fırsatta yanına gelen hayranlarını kırmayan Can Yaman, bu sefer de sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Ancak Yaman'ın bir kadın hayranı, aldığı alkolün etkisiyle gecede taşkınlık çıkardı. Oyuncuyu öpmek isteyen kadın hayran, aldığı olumsuz yanıtla olay çıkartıp kendisini denize attı. Güvenliklerin ve Can Yaman'ın yardımıyla denizden çıkarılan hayran, taksiye bindirilerek evine gönderildi.

HAYALİNDEKİ KADINI ANLATTI

Bir dergiye verdiği röportajda hayalindeki kadını anlatan Can Yaman, erkek gibi konuşan kadınların yanı sıra şefkatli, güler yüzlü ve esprili kadınlardan hoşlandığını söyledi.