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Oyuncu Can Yaman, kendisine hakaret ve küfür eden takipçisinin mesajını ifşa etti

Ünü ülke sınırlarını aşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından kendisine küfür ve hakaret eden bir takipçisini "Çok yazık" diyerek ifşa etti.

26.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:12

Rol aldığı Erkenci Kuş dizisiyle kısa sürede milyonlara ulaşan ve gittiği her ülkede büyük bir hayranlıkla karşılanan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından gelen bir mesajı ifşa etti.

"KENDİNİ REZİL EDİYORSUN"

Gittiği ülkelerde hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan ve attığı her adımı olan Can Yaman, sosyal medya hesabından gelen hakaret ve küfürlere sessiz kalmadı. Yurt dışında sevildiğine, ülkesinde inanılmamasına sinirlenen yakışıklı oyuncu, bir takipçisinin "Ya arkadaş ne salak adamsın ya 2. Sayfa'da çıkan haberlerinin yorumlarını gülerek okuyorum. Tek bir kişi bile iyi yorum yapmamış. Kendini rezil ediyorsun" mesajını ifşa ederek "Canım ülkemdeki birtakım insanların psikolojik durumu işte bu şekilde. Her gün böylelerine maruz kalıyoruz. Çok yazık..." dedi.

Oyuncu Can Yaman, kendisine hakaret ve küfür eden takipçisinin mesajını ifşa etti

Erkenci Kuş Dizisi, Can Yaman, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
ZAZA121:medya neden bu kadar abarttı bu adamı anlamadım
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SERDENGEÇTİ:Rahatsız olduysan ver mahkemeye, ifşa etmenin sebebi nedir?
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MİKROP:adam 100/100 haklı can mantaray
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X:doğru demiş olabilir miii
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