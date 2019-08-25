Oyuncu Can Yaman, Televizyonun Star Adamı yarışmasında rakiplerini solladı

Star TV ekranlarında yayınlanan ancak geçtiğimiz günlerde final yapan Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, farkını ortaya koydu. Yaman, dünya çapında yapılan bir yarışmada 64 rakibini sollayarak birinciliğe oturdu.

64 STARI GERİDE BIRAKTI

Amerika'da uluslararası Scoop TV tarafından 'eonline' sitesinde düzenlenen #TVsTopLeadingMan 2019 (Televizyonun star adamı) yarışmasında Can Yaman sürprizi... Yaman, dünyaca ünlü 64 starı geride bırakarak finale kaldı.

CAN YAMAN FARKI AÇTI

Can Yaman'ın rakibi ise Supernatural dizisinin yakışıklı oyuncusu Jensen Ackles. Yabancı oyuncuya ciddi bir fark atan Can Yaman açık ara farkla şimdilik birinci. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Yaman, şimdilerde İtalya'da tatil yapıyor. Yakışıklı oyuncu önceki gün kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.