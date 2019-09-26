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Oyuncu Can Yaman, Yunan bayrağının önünde orta parmak hareketi yaptı

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde başrol oynayan Can Yaman, "2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu" seçildiği için gittiği Yunanistan'da bayrağın önünde orta parmak hareketi yaptı.

26.09.2019 07:29

Başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, "2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu" seçildiği için Yunanistan'a gitmiş ve büyük ilgiyle karşılanmıştı. Hayranlarının sevgisiyle karşılaşan Yaman, ortaya çıkan bir fotoğrafıyla görenlerin ağzını açık bıraktı.

ORTA PARMAK HAREKETİ YAPTI

Snob Magazin'in haberine göre; Erkenci Kuş' dizisinin gösterildiği SKAI kanalında yayınlanan bir talk şov programına katılan Can Yaman'ın Akropolis ziyareti sırasında orta parmak hareketi yaptığı bir görüntü ortaya çıktı. Yaman'ın bu hareketi Yunan bayrağının önünde yapması da kafa karıştırdı. Yaman'ın hayranları, söz konusu fotoğrafı photoshop olabileceğini oyununun böyle bir şey yapmayacağını iddia etti. Yaman'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

HAYRANLARINI KIZDIRDI

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda sevgi gösterileriyle karşılanan Can Yaman'ın yaptığı bu hareket, Yunan basınında da büyük yankı uyandırdı. Yaman'ın Yunan hayranları fotoğraf karşısında şaşkına dönüp sosyal medya hesaplarından oyuncuya sitem etti.

YUNANLI MODELE GÖNDERME Mİ YAPTI?

Yunanlı ünlü model, geçtiğimiz günlerde Türk bayrağının önünde orta parmak hareketi yaparak poz vermişti. Yaman'ın bu hareketi de akıllara 'Yunanlı modele gönderme mi yaptı?' sorularını getirdi.

Oyuncu Can Yaman, Yunan bayrağının önünde orta parmak hareketi yaptı

Erkenci Kuş Dizisi, Yunanistan, Can Yaman, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR(6)
GONYALI:Gerekeni yapmış. Herkese hak ettiği değeri vereceksin. . .
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HAMAL OSMAN:Afferim lenn sana yalız iki elle iki pamağı yapman lazımdı. . . seni sevmezdim vallahi şu andan itibaren sevmeye başladım koçum yaa hep böyle ol
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ULTRASLAN 45:Helal can yaman adamsın
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DURAN TEKERLEK:sen yaparsın da biz yapamaz mıyız :D
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CONİ:Bu cok ayip bir hareket hem sevmiyomusun hem gidiyosun, ki sevmesen bile yapmasi yakisi kalmaz, saygi saygi
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ALPAGON:TÜRK ün intikamı diye yazın, helal olsun Caan sın, Yaman sın, Kahraman sın. .
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