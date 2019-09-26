Oyuncu Can Yaman, Yunan bayrağının önünde orta parmak hareketi yaptı

Başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, "2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu" seçildiği için Yunanistan'a gitmiş ve büyük ilgiyle karşılanmıştı. Hayranlarının sevgisiyle karşılaşan Yaman, ortaya çıkan bir fotoğrafıyla görenlerin ağzını açık bıraktı.

ORTA PARMAK HAREKETİ YAPTI

Snob Magazin'in haberine göre; Erkenci Kuş' dizisinin gösterildiği SKAI kanalında yayınlanan bir talk şov programına katılan Can Yaman'ın Akropolis ziyareti sırasında orta parmak hareketi yaptığı bir görüntü ortaya çıktı. Yaman'ın bu hareketi Yunan bayrağının önünde yapması da kafa karıştırdı. Yaman'ın hayranları, söz konusu fotoğrafı photoshop olabileceğini oyununun böyle bir şey yapmayacağını iddia etti. Yaman'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

HAYRANLARINI KIZDIRDI

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda sevgi gösterileriyle karşılanan Can Yaman'ın yaptığı bu hareket, Yunan basınında da büyük yankı uyandırdı. Yaman'ın Yunan hayranları fotoğraf karşısında şaşkına dönüp sosyal medya hesaplarından oyuncuya sitem etti.

YUNANLI MODELE GÖNDERME Mİ YAPTI?

Yunanlı ünlü model, geçtiğimiz günlerde Türk bayrağının önünde orta parmak hareketi yaparak poz vermişti. Yaman'ın bu hareketi de akıllara 'Yunanlı modele gönderme mi yaptı?' sorularını getirdi.