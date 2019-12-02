Haberler » Güncel » Oyuncu Celal Al, Los Angeles'ta Türkiye'yi ve Diriliş Ertuğrul'u anlattı - LOS - Haber

Oyuncu Celal Al, Los Angeles'ta Türkiye'yi ve Diriliş Ertuğrul'u anlattı - LOS

ABD'nin önde gelen Müslüman organizasyonlarından Amerika Müslüman Cemiyeti (MAS) tarafından Los Angeles'ta düzenlenen yıllık kongreye katılan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, hem Türkiye'yi hem de Diriliş Ertuğrul'u anlattı.

02.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:49
ABD'nin önde gelen Müslüman organizasyonlarından Amerika Müslüman Cemiyeti (MAS) tarafından Los Angeles'ta düzenlenen yıllık kongreye katılan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, hem 'yi hem de Diriliş Ertuğrul'u anlattı.
Bu yıl 22'ncisi yapılan MAS Yıllık Kongresi, ABD'nin dört bir tarafından Müslümanları bir araya getirdi.
Kongreye Zekat Vakfı'nın konuğu olarak katılan Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Al, yoğun ilgiyle karşılaştı.
Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Bilal Kuşpınar'ın da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Al, hem Türkiye'yi hem de Diriliş Ertuğrul dizisini anlattı.
Programın bitiminde ünlü oyuncu ile bir araya gelen Meksikalı bir çift, Al ile birlikte Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Meksikalı çift, özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinden ve Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki insani yardım faaliyetlerinden etkilenerek Müslüman olduklarını dile getirdi. Al ise çifte biri İngilizce, diğeri İspanyolca iki Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.
Türkiye'den çok uzaktaki insanların, Türkiye'nin insani faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Al, bunun bir örneğini Los Angeles'ta görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.
Oyuncu Celal Al, Los Angeles'ta Türkiye'yi ve Diriliş Ertuğrul'u anlattı - LOS

Amerika Birleşik Devletleri, Diriliş Ertuğrul, Los Angeles, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:09 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 91'inci gününde - DİYARBAKIR
13:08 Bakıcısı tarafından evinin önünde ölü bulundu
13:08 Bakan Pakdemirli: 72 bin 783 işletmede gıda denetimi yaptık
13:08 Üniversiteli Begüm'ün öldüğü "Makas kazası"nda keşif
13:08 Tokalaşma bahanesiyle hırsızlık yapan genç tutuklandı, ailesi parayı iade etti
2.12.2019 13:17:06