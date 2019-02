Oyuncu Celil Nalçakan'ın Kardeşine Yazdığı Mesaj Binlerce Beğeni Topladı!

"Poyraz Karayel" dizisindeki rolü ile gönüllerimizde taht kuran Celil Nalçakan, sosyal medya hesabında paylaştığı kardeşinin fotoğrafının altına yazdığı yürek ısıtan mesaj ile dikkat çekti. Binlerce beğeni alan mesajda Nalçakan kardeşine "iki gözüm" diye seslendi.

Kardeşi ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp altına "Doğduğun gün, seni kokladığım ilk an, sanki dün... Büyüyorsun kardeşim... Ben hiç istemesem de büyüyorsun ve ben sana hiç belli etmesem de hayranlıkla izliyorum bunu... Bu hayattaki yoldaşım, gardaşım, anamın babamın bana en güzel hediyesi... Varlığın başlı başına bir büyüyken, bir de büyüyorsun her sene bir yaş daha! Seni kokladığım ilk an, sanki dün... 25 sene önce bugün! Hülâsa, iyi ki doğdun, iki gözüm!" notunu düşen Nalçakan yaklaşık 5 bin beğeni aldı.