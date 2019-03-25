Oyuncu Celil Nalçakan, "Sokakta Sigara İçen Kadın Ucuzdur" Diyen Yaşar Alptekin'e Ateş Püskürdü

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin verdiği röportajda kullandığı, 'Sokakta sigara içen kadın ucuzdur' lafı ile gündeme oturdu.

Alptekin'e bir tepki de Bir Aile Hikayesi dizisinde başrol oynayan Celil Nalçakan'dan geldi.

"HADSİZ HERİF"

Celil Nalçakan, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı satırlarla Alptekin'in açıklaması karşısındaki tepkisini ortaya koydu. Nalçakan şu ifadeleri kullandı: "Hadsiz herif! Sen kimsin de benim kız kardeşim sokakta sigara içti diye O'na kıymet biçiyor, "Ucuz" diyorsun? Sen kimsin ki seni zerre ilgilendirmeyen konularda ahkam kesiyorsun? Gerçekten... SEN KİMSİN?"

"SOKAKTA SİGARA İÇEN KADIN UCUZDUR"

Yaşar Alptekin, önceki gün Posta'ya röportaj verdi. Alev Gürsoy Cimin'in Türkiye'nin muhafazakarlaştığını düşünüyor musunuz? sorusunun üzerine konuşan Yaşar Alptekin, şunları söyledi: "Tabii. Tesettürlü hanımlar bu kadar rahatlıkla sokakta dolaşamıyordu. Evlerinde oturuyorlardı. Özgür değillerdi. Şimdi ise kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar. Böyle olması da gerek zaten. Muhafazakarlar mini etekli kadına karışmamalı.

Yaşar Alptekin

Mini etekli bir kadın da sakallı bir adama karışmamalı. Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler... Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam'a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur."