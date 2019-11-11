Oyuncu Cem Hünal, kavga ettiği kişinin evini bastı

Oyunculuğun yanı sıra at biniciliği ve okçuluk eğitimi veren Cemal Hünal, antrenör Ufuk Tunca ile kavga etti. Oyuncu, iddiaya göre, kavga sonrası elinde kırmızı bir çekişle Tunca'nın evini bastı.

ÇEKİŞLE EV BASTI

Sabah'ta yer alan habere göre: Ünlü oyuncu, kavga sonrası antrenör Ufuk Tunca'nın evini bastı. Tunca, Hünal hakkında şikayetçi oldu. Olaya tanıklık eden arkadaşı ise Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı.

TARAFLAR UZLAŞTI

Soruşturma sürerken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cemal Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.