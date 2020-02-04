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Oyuncu Cemrehan Karakaş: "Instagram birçok şeyi öldürüyor"

Heja Bozyel'in hazırlayıp sunduğu Bizim Zamanımız'ın ilk konuğu, Instagram'da 427 bin takipçisi olan oyuncu Cemrehan Karakaş.Oyunculuğun yanı sıra graffiti sanatçısı, çizim yapıyor, belgesel çekiyor, 4n1k film serisinin üçüncü filmine hazırlanıyor ve sürekli yeni şeylerle uğraşmayı seviyor.

04.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:46
Heja Bozyel'in hazırlayıp sunduğu Bizim Zamanımız'ın ilk konuğu, 'da 427 bin takipçisi olan oyuncu Cemrehan Karakaş.
Oyunculuğun yanı sıra graffiti sanatçısı, çizim yapıyor, belgesel çekiyor, 4n1k film serisinin üçüncü filmine hazırlanıyor ve sürekli yeni şeylerle uğraşmayı seviyor.
Ama sadece bu kadar değil:
Taksicilere neden mesleğiyle ilgili yalan söylüyor? Az ünlü mü çok ünlü mü? 80'ler televizyon kültürü hakkında ne kadar bilgili? Çekmeyi planladığı belgesel, graffiti kültürü, yerli gençlik dizilerindeki sınırlamalar ve daha fazlası Cemrehan Karakaş ile sohbetimizde.
Oyuncu Cemrehan Karakaş:

Cemrehan Karakaş, Instagram, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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