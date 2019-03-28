Oyuncu Cengiz Bozkurt, Oyunun Rengini Belli Etti

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla oyunun rengini belli etti.

"25 YILLIK ARKADAŞIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Cengiz Bozkurt, "Bizde #tbt çok. 25 yıllık arkadaşım, dostum Alper Taş ile her zaman olduğu gibiyiz, yan yanayız. Yolun yolumuzdur Alper. Fırtınalı denizin, Haçapit in asi çocuğuyla Çinçivakahve Çamlıhemşin Rize de. Oy Fırtınavadisi duy sesimizi.." notunu ekledi. Ünlü oyuncu paylaşımıyla CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş destek verdi.

CENGİZ BOZKURT KİMDİR?

Cengiz Bozkurt, 1965 yılında Nevşehir'e bağlı Gülşehir'de doğmuştur. Bir ablası var. Babası Ziraat bankası müdürü idi. 9 yaşına kadar Nevşehir'de, 15 yaşına kadar Adapazarı'nda yaşadıktan sonra Ankara'ya yerleşti.

Liseyi Ankara Atatürk Lisesinde okudu. Sonra ODTÜ Fizik bölümüne girdi. 1984 – 1990 arasında burada okurken ODTÜ'de kampüste gördüğü bir ilanla tiyatro topluluğuna katıldı. 1990 yılında İkinci sınıftayken tiyatrocu olmaya karar verip okuldan ayrıldı ve okulda tanıştığı bir İngilizce öğretmeni ile evlenip İngiltere'ye gittiler.

14 yılık İngiltere serüveninde işportacılık, taksi şoförlüğü, bulaşıkçılık, garsonluk, tezgahtarlık, mahkeme tercümanlığı gibi işlerde çalıştı. İyi derecede ingilizce bilmesi nedeni ile, Londra'da ki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı. Son dönemlerde orada faaliyet gösteren bir eğitim kurumu bünyesinde Türkçe tiyatro yapmaya başladı. Türkçe tiyatronun yanı sıra 40 kişilik bir korosu vardı, konserlere gidip şarkılar söylerlerdi.

Sonra, İngiltere'de tekrar üniversiteye girdi. Londra Üniversitesi'ne bağlı Goldsmiths, University of London'da "BA Media and Communications" bölümünden (Goldsmiths Güzel Sanatlar Fakültesi'nden) 1996 da mezun oldu. Bu bölümde, Televizyon, Sinema ve İletişim okudu. 2000 yılında Londra'da kurucuları arasında olduğu, Arcola Theatre'ın Genel Sanat Yönetmenidir. 2003 yılında Türkiye'ye döndü ama oradaki evini de kapatmadı İngiltere ve Türkiye arasında mekik dokuyor.

Tiyatro'da yaptığı işlerin başarısından sonra, televizyonda ve sinemada da çalışmalar yapmaya başladı. Kamera önünde yaptığı işlerde de tiyatroda olduğu gibi önemli etkiler elde etti. Oynadığı dizilerdeki roller ile fenomenler oluşturdu.

2008 yılında çekilen Parmaklıklar Ardında dizisinin hain gardiyanı Ekrem rolüyle tanınan Cengiz Bozkurt, Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle de son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

2010 yılında 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Kavşak" filmindeki rolü ile "En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü" kazanmıştır.

Cengiz Bozkurt, 2014 yılında Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan "Pek Yakında" sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Tülin Özen, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Şirincan Çakıroğlu, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Evlilikleri : 1. evliliği : 1990 yılında bir İngilizce öğretmeni ile evlendi. Çağlayan (d.1991 ) adında bir kız çocuğu var. 2. evliliği : İngiltere'de tanıştığı Moda tasarımcısı Hatice Kavak hanım ile 2008 yılında evlendi. Kasım 2012 de Sena adında bir kız çocukları oldu.