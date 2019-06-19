Oyuncu Ceren Hindistan'dan tatil isyanı: Sizden koktuğum için tatile gidemiyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında ünlü popçu Mustafa Sandal'ın kendisine attığı mesajları ifşa eden oyuncu Ceren Hindistan, ilginç bir itirafta bulundu.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN TATİLE GİDEMİYOR

Eski sevgilisinden olan kızı Arya ile beraber Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan güzel oyuncu, dört yıldır bikinili görüntülenmemek için Bodrum'a gidemediğini söyledi.

"SİZDEN KORKUYORUM"

Oyuncu, "Ailemle Antalya'ya gittim, sonra Yunanistan'a gidip geldim. Dört yıldır sizden korktuğum için Bodrum'a gidemiyorum. 'Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler? diye düşünüyorum." diyerek şikayet etti.

MUSTAFA SANDAL'LA İLGİLİ KONUŞTU

Ceren Hindistan, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından kendisine DM (direkt mesaj) atan Mustafa Sandal'la ilgili soruya yanıt verdi.

"İNKAR ETTİĞİ İÇİN İFŞA ETTİM"

Hindistan, "Mesajlar karşı taraftan geldi, başlayacak bir şey yoktu zaten. Mesaj attığını kabul etmediği için ben de o mesajları gösterdim. Neticede ben bir anneyim." diyerek konuya açıklık getirdi.