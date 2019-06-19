19.06.2019 15:23
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Oyuncu Ceren Hindistan'dan tatil isyanı: Sizden koktuğum için tatile gidemiyorum

Son olarak Mustafa Sandal ile konuşmalarını ifşa eden oyuncu Ceren Hindistan, paparazzilerden "Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler?' diye düşünüyorum" diyerek dert yandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında ünlü popçu Mustafa Sandal'ın kendisine attığı mesajları ifşa eden oyuncu Ceren Hindistan, ilginç bir itirafta bulundu.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN TATİLE GİDEMİYOR

Eski sevgilisinden olan kızı Arya ile beraber Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan güzel oyuncu, dört yıldır bikinili görüntülenmemek için Bodrum'a gidemediğini söyledi.

"SİZDEN KORKUYORUM"

Oyuncu, "Ailemle Antalya'ya gittim, sonra Yunanistan'a gidip geldim. Dört yıldır sizden korktuğum için Bodrum'a gidemiyorum. 'Acaba popomu mu, yoksa mememi mi çektiler? diye düşünüyorum." diyerek şikayet etti.

MUSTAFA SANDAL'LA İLGİLİ KONUŞTU

Ceren Hindistan, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından kendisine DM (direkt mesaj) atan Mustafa Sandal'la ilgili soruya yanıt verdi.

"İNKAR ETTİĞİ İÇİN İFŞA ETTİM"

Hindistan, "Mesajlar karşı taraftan geldi, başlayacak bir şey yoktu zaten. Mesaj attığını kabul etmediği için ben de o mesajları gösterdim. Neticede ben bir anneyim." diyerek konuya açıklık getirdi.

Oyuncu Ceren Hindistan'dan tatil isyanı: Sizden koktuğum için tatile gidemiyorum
Bodrum, Mustafa Sandal, Ceren Hindistan, Hindistan, Magazin

YORUMLAR (7)
NİRVANA:Güzel kız ama biraz psikolojık olarak zayıf galiba .
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KADINA GÜVEN OLMAZ:evlenmeden çocuk yapmışsın, utanmaz konuşmaların var, özel konuşmalarınızı sırf gündeme gelmek için ifşa ediyorsun. . . acayip tiksindim senden. .
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FİN OSMAN:utanmadan orandan burandan açık açık bahsediyorsun ve bir de mağdur edebiyatı yapıyorsun. saçma sapan bir çelişkisin sen.
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ADINIZI YAZIN:O NASIL GÖZLER
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SEÇİL:Normalde her tarafi kapalı geziyor sanki.aman zaten göre göre alıştık bikinili çekseler ne olacak..bikinili resimler bile kapalı geliyor artık..
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