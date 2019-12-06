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Oyuncu Ceren Hindistan, hafızasını sildirdiğini duyurdu

Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından Transkraniyal Manyetik Uyarım yöntemi ile hafızasını sildirdiğini açıkladı. Güzel oyuncu, "Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan tavsiye ederim" diyerek şaşırtan bir itirafta bulundu.

06.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:48

Son dönemde sık sık gündeme gelen "hafıza sildirme" yöntemine oyuncu Ceren Hindistan da dahil oldu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 yıl önce hafızasını sildirdiğini belirterek, "Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan tavsiye ederim" dedi.

"TAVSİYE EDERİM"

Oyuncu Ceren Hindistan, Transkraniyal Manyetik Uyarım yöntemi ile'hafızasını sildirdiğini' ileri sürdü. Instagram sayfasında paylaşım yapan Hindistan, "1 yıl önce keşfettim ve yaptırdım. Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan tavsiye ederim" dedi.

Hindistan, söz konusu paylaşımını şöyle noktaladı:

"Vücudunda herhangi bir protez, diş implantı, diş protezi, kalp pili ve stendi olan kişilere yapılmıyor."

SON DÖNEMDE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Hafızayı tamamen silmek yerine duygusal sıkıntıları aşmaya yardımcı olan yöntem, daha önce de Murat Dalkılıç'tan ayrılan oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Ebru Polat'la gündeme gelmişti.

Evliliğe giden ilişkisi sürpriz bir şekilde biten Yağmur Tanrısevsin'in de , eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u unutmak için "hafıza sildirme" adı altında geçen bir yönteme başvuracağı iddia edilmişti.

Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecekYağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek

Oyuncu Ceren Hindistan, hafızasını sildirdiğini duyurdu

Ceren Hindistan, Hindistan, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
BALÇOVALI:Bu kalp seni unuturmu?????
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AVNİ:aslı enver haberi varmı
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42 0
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ADINIZI YAZIN:bizim hafızayı nasıl sılıceksın
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ADINIZI YAZIN:özür dilerim psv beyfendi
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6 0
PSV:Kes lan tatavayı dingil dürbünlü
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13 0
KURT BEY:Güldüm
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KURT BEY:İyiyim kanka
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KURDOĞLU:Kurt bey !Naber ?
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YAŞLI KURT:DEFOL GİT
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AVNİ:yemyeşil gözlüye la bu
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25 5
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