Oyuncu çift Caner Cindoruk ve Selin Şekerci ayrıldı

FOX ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin başrol oyuncularından Caner Cindoruk, dün akşam 'Best Of City Şehrin Enleri' ödül törenine katıldı. Uzun süredir güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşayan Cindoruk, oyuncu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

SELİN VE CANER AŞKI BİTTİ

Yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Cindoruk, "İyi gidiyor, başladı çalışmalarımız. Yakında zaten görmeye başlayacaksınız" dedi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Selin Şekerci ile ayrıldıkları yönündeki haberleri doğrulayarak "İlişkimizi noktaladık ama arkadaşlığımız baki" şeklinde konuştu.

CANER CİNDORUK KİMDİR?

17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk, 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro hayatına başladı ve 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başlayan Caner Cindoruk, geçen yıl rol aldığı Kor sinema filmi ile 22.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Birçok sinema ve dizi projesi bulunan oyuncunun bazı dizi projeleri; Hanım'ın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl Kösem'dir. Halen Moda Sahnesi'nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci 1 Haziran 1989 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını memleketinde tamamlayan Şekerci, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı. Türkiye genelinde tanınmasını sağlayan projesi ise, 2014 senesinde başlayan 'Kaçak Gelinler' isimli dizi idi. Selin Şekerci son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisinde rol aldı.