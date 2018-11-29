20 Yıllık Evli Oyuncu Çift Mahir İpek ve Veda Yurtsever İpek Boşanmaya Karar Verdi

'Güldür Güldür'de oynayan oyuncu Mahir İpek ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Veda Yurtsever İpek, anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çift boşanma davası için verdikleri dilekçede, "Yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp, evliliğimizin sona ermesi kararını verdik" dedi.

20 YILLIK EVLİLİKTE MUTSUZ SON

Mahir İpek ve Veda Yurtsever İpek, 1998 yılında evlendi. 2003 yılında bir oğulları olan çift, 20 yılın sonunda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası dilekçesini Veda Yurtsever İpek verdi.

"DOSTLUĞUMUZUN DEVAMI İÇİN EVLİLİĞİMİZİN SONA ERMESİNE KARAR VERDİK"

Oyuncu dilekçede, "Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp, dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik. Karşılıklı olarak ve anlaşarak boşanmayı kabul ve beyan ettik. Davalı eş ile aramızdaki aile birliğinin devam etmesi mümkün olmadığından boşanmamıza ve protokolde belirtilen hususların karara bağlanmasını talep ederim" dedi.