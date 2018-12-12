12 Aralık 2018, 21:36
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Oyuncu Cihat Tamer ve Emrah Arasındaki Tartışma Yeniden Alevlendi

Oyuncu Cihat Tamer ve Emrah arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Tamer, "Onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. Oradan bir kuyruk acısı olabilir" dedi.

Oyuncu Cihat Tamer'in Emrah için " Oyunculukla alakası yok" demesi ikili arasında karşılıklı atışmalara neden olmuştu. Oyuncu Cihat Tamer ve Emrah arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

"İNSANLAR SENİ HATIRLAR BELKİ"

Sosyal medya hesabından Cihat Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlar da belki de iş bulman kolaylaşır..." demiş. Cihat Tamer de, "Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur... Ben başka bir şey demiyorum. Ona da hayırlı günler dilerim " şeklinde yanıt vermişti. Bugün Kanal D yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Cihat Tamer konunun tekrar açılması üzerine, "Onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. Oradan bir kuyruk acısı olabilir" dedi.

Emrah,Cihat Tamer
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:36



YORUMLAR (14)
VATANDAŞ : mahalenin muhtarından iğreçn imalar.Emrah kim sen kim la ? bir dizin var diye şımarma
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GRCKLR: Yesilcam severler inkar edemez cihat tamer yesilcama renk katmis herzaman aile filmlerinde dizilerinde rol almis bir ustadir emrahin yaptigi filmlerde ortada arada daglar var zaten adam emrahin sarkilarina ve sesine bisey dememis hakli olarak aktorlugunu elestirmis
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..: Yapmayın etmeyin kavga etmeyin
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TARAF DEİLİM ANCAK: su bir gercekki bugun 'belalim gotur beni gittihin yere narin yarim boynu bukukler meshurrr gulcan heyyyy taksi ve niceleri dedigin anda ilk Emrah akla gelir yasantisinda yanlislar olabilir ama sonicta kim temizki .? ve Tamer bey sadece muhtar dedigin de akillara gelen bir oyuncu varin siz hesap edin
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  • GRCKLR : Yas kac birader
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