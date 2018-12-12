Oyuncu Cihat Tamer'in Emrah için " Oyunculukla alakası yok" demesi ikili arasında karşılıklı atışmalara neden olmuştu. Oyuncu Cihat Tamer ve Emrah arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

"İNSANLAR SENİ HATIRLAR BELKİ"

Sosyal medya hesabından Cihat Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlar da belki de iş bulman kolaylaşır..." demiş. Cihat Tamer de, "Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur... Ben başka bir şey demiyorum. Ona da hayırlı günler dilerim " şeklinde yanıt vermişti. Bugün Kanal D yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Cihat Tamer konunun tekrar açılması üzerine, "Onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. Oradan bir kuyruk acısı olabilir" dedi.