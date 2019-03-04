Oyuncu Damla Sönmez'den Evlilik Sorusuna Cevap: Zaman Bulduğumuzda Evlenceğiz

'Sibel' filmiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Damla Sönmez, Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına katıldı. Soruları cevaplayan Sönmez nişanlısı Ushan Çakır'la olan ilişkisini anlattı. Senem Aydın'ın ne zaman evlenecekleri sorusuna ise zaman bulamadığı serzenişi ile "zaman bulduğumuzda" şeklinde yanıt verdi.

"EVLİLİK BİR RİTÜELİ GERÇEKLEŞTİRMEK ASLINDA"

Oynadıkları projede tanıştığı ve nişanlandığı Ushan Çakır'la ilişkisini "Sizi neredeyse sizden daha iyi tanıyan biriyle görüş alışverişinde bulunmak harika. O kişinin aynı zamanda yaptığınız işte de profesyonel olması çok keyifli." şeklinde tanımlayan Damla Sönmez, "Evlilik ne zaman" sorusuna, "Zaman bulduğumuzda. İkimizin de yoğun bir takvimi var. Evlilik dostlarımızla bir ritüeli gerçekleştirmek aslında. O eğlenceyi yaşamak için ne zaman daha sakin bir dönemimiz olursa, o zaman yapacağız" yanıtını verdi.