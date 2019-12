Oyuncu Damla Sönmez'i gururlandıran gelişme

"I am You" filminde, Afganistan'daki bir ailenin Berlin'e varma çabası anlatılıyor. Ekibin çekimlerde psikolojik olarak zorlandığını dile getiren Damla Sönmez filmde kızının özgür yaşaması için her türlü mücadeleye girmeye hazır bir doktoru oynuyor.

77. Altın Küre Ödülleri'nde "I am You" filmi ile aynı kategoride yarışan Fransız-Alman-Türk-Lüksemburg ortak yapımı olan, Damla Sönmez'in "Sibel" filmi de yer alıyor.& ;





Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl içinde "Sibel" filmi ile Dünya çapında birden fazla ödüle layık görüldü. "I am You" oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Cansu Tosun, Hakan Aydın, Emre Çetinkaya, Ali Aksöz, Kaan Songun, Ushan Çakır, Defne Samyeli gibi oyuncuların olduğu "I Am You" filminin çekimleri İstanbul'da tamamlandı.