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Oyuncu Demet Akbağ, siyah bikinisiyle görüntülendi

Eşi Zafer Çika'nın ölümüyle zor günler geçiren Demet Akbağ, iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Tanınmak istemeyen oyuncu, şapka ve gözlükle kendisini kamufle etti.

07.08.2019 12:40
Oyuncu Demet Akbağ, siyah bikinisiyle görüntülendi

Geçtiğimiz Mart ayında eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, zor günleri atlattı. Yaşadığı acıdan dolayı uzun süredir ekranlarda olmayan Akbağ, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Tatil yapan Akbağ, güneşlenirken objektiflere takıldı. Akbağ, tanınmamak içinde şapka ve gözlük kullandı. Güneşin tadını çıkaran oyuncu, sadece yemek yemek için yerinden kalktı.

"TARİH BU KATLİAMI AFFETMEZ"

Kaz Dağları'nın civarına yapılan istenen altın madenine başta ünlü isimler olmak üzere pek kişi tepki gösterdi. Demet Akbağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyalleşmekten mümkün mertebe kaçındığım bir süreç yaşıyorum doğal olarak sosyal medyadan da uzağım epeydir. Ancak Kaz Dağları kıyımına sessiz kalmak imkansız, yazık çok yazık. Tarih bu katliamı affetmez Kaz Dağları Hepimizin" dedi.


Demet Akbağ, Zafer Çika, Çeşme, Magazin

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