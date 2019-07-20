Haberler» Magazin» Haber

Oyuncu Demet Özdemir, kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı

Erkenci Kuş dizisinin güzel oyuncusu Demet Özdemir, göbek dansından sonra şimdi de kalça dansı yaptı. Oyuncun dansı ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

20.07.2019 11:54

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Senem karakteriyle büyük hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, önceki gün göbek dansı videosuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Güzel oyuncu şimdi de kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı.

KALÇA DANSI YAPTI

Rol aldığı dizisi 3 bölüm sonra final yapacak olan Demet Özdemir, bugün sezonunun yorgunluğunu çıktığı tatilde atıyor. Arkadaşlarıyla Alaçatı'da tatil yapan oyuncu danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özdemir, gittiği bir mekanda kırmızı bikinisinin üzerine giydiği mini eteğiyle kalça dansı yaptı. Oyuncunun o anları ise mekanda olan birinin çektiği video ile ortaya çıktı.

DANSÇILIK YAPIYORDU

Oyunculuk kariyerinden önce klip ve programlarda dansçılık yapan Demet Özdemir'in önceki günde göbek dansı yaptığı videosu ortaya çıkmış ve takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

Oyuncu Demet Özdemir, kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı

Demet Özdemir, göbek dansı performansıyla tam not aldıDemet Özdemir, göbek dansı performansıyla tam not aldı

Erkenci Kuş Dizisi, Demet Özdemir, Magazin

YORUMLAR (1)
KALÇASI OYNAR: Kızarır sanki nar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
12:04   Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi
11:54   Oyuncu Demet Özdemir, kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı
11:32   Gece, Emre ile Aydın'landı
11:17   Diva Bülent Ersoy, oyuncu Cem Özer'in kucağına oturdu
11:14   Bircan Bali, birkaç gün önce evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle ayrıldı
10:21   Boşandıktan sonra tatile çıkan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında tartışma çıktı
10:19   Türkücü Aydın Aydın sahneye başına geçirdiği plastik şişeyle çıktı