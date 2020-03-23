Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide İbrahim Çelikkol ile başrol oynayan Demet Özdemir, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden dışarı çıkan insanlara sosyal medya hesabından sitem etti.

YASAĞA KULAK ASMADAN DIŞARI ÇIKTILAR

Dünyayı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye 'ye sıçrayan koronavirüsü 14 binden fazla kişinin canına mal oldu. Türkiye'de geniş önlemlerin alındığı virüse karşı büyük risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Ancak koyulan kurala uymayan vatandaşlar dün güzel havayı fırsat bilerek soluğu dışarıda aldı.

"İNSANLAR ÖLÜYOR, YALVARIYORUM ÖNLEM ALIN"

vatandaşların dışarı çıkma ısrarı ise sosyal medyada tepki toplarken çok sayıda ünlü isim de bu konu hakkında paylaşım yaparak düşüncelerini paylaştı. 28 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, uyarılara rağmen sokağa çıkanlara kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki göstererek "Evde kalın dendikçe, kurala uymuyorsunuz. Başkalarını ve kendinizi düşünmüyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz ve farkında değilsiniz... İnsanlar ölüyor, lütfen yalvarıyorum önlem alın" dedi.