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Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın

Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse karşı günlerdir yapılan "Evde kal" çağrısına uymayan kişilere Twitter hesabından tepki göstererek "Ne kadar bencilsiniz. Lütfen yalvarıyorum önlem alın" dedi.

23.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:39

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide İbrahim Çelikkol ile başrol oynayan Demet Özdemir, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden dışarı çıkan insanlara sosyal medya hesabından sitem etti.

YASAĞA KULAK ASMADAN DIŞARI ÇIKTILAR

Dünyayı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye 'ye sıçrayan koronavirüsü 14 binden fazla kişinin canına mal oldu. Türkiye'de geniş önlemlerin alındığı virüse karşı büyük risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Ancak koyulan kurala uymayan vatandaşlar dün güzel havayı fırsat bilerek soluğu dışarıda aldı.

Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın

"İNSANLAR ÖLÜYOR, YALVARIYORUM ÖNLEM ALIN"

vatandaşların dışarı çıkma ısrarı ise sosyal medyada tepki toplarken çok sayıda ünlü isim de bu konu hakkında paylaşım yaparak düşüncelerini paylaştı. 28 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, uyarılara rağmen sokağa çıkanlara kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki göstererek "Evde kalın dendikçe, kurala uymuyorsunuz. Başkalarını ve kendinizi düşünmüyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz ve farkında değilsiniz... İnsanlar ölüyor, lütfen yalvarıyorum önlem alın" dedi.

Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 14 bin 700'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 339 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1236 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 30 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Son olarak alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü kişilerin ve kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı.

Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın

Haberin Videosu :

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Etiketler : Demet Özdemir, Türkiye, Twitter, Magazin

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Yorumlar (4)
YAVUZ50:işte gerçekten duyarlı ve bilinçli bir kişilik.
Cevap Yaz 0 2
TODOR:Tam benlik
Cevap Yaz 0 9
TODOR:Yürü lan lavuk xx
0 8
XX:ninen yaşında o deve
7 0

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