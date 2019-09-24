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Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem çocukken uğradığım cinsel istismara göz yumdu

Yıldız oyuncu Demi Moore'dan çok ilginç bir itiraf daha geldi. Moore, henüz 15 yaşındayken uğradığı cinsel istismarlara annesinin göz yumduğunu ifade ederken, bu olay karşılığında annesinin para aldığını söyledi.

24.09.2019 12:23

Demi Moore, Hollywood, Magazin


YORUMLAR(2)
BABANIN OĞLU KEMAL:BİLMEYEN DE SANIR Kİ HACI HANIM, ZATEN BU YOLUN YOLCULARI, ŞAŞIRDIK MI?ŞAŞIRMADIK. .
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BABA:herkesi aynı kefeye koyup cehalet için yaşayan insan yazık sana ne yolun yolcusu olup olmadığını nereden biliyorsun da yargılıyorsun ? asıl biz şaşırdık bu kadar yargısız infaz yapıp saçmaladığın için YAZIK.
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