Oyuncu Deniz Uğur'un dayısı koronavirüs nedeniyle vefat etti

Adını Feriha Koydum dizisiyle adını duyuran ve son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Deniz Uğur'un dayısı koronavirüs vefat etti. Dayısının ölüm haberini veren oyuncu herkesten sabırla evde olmalarını istedi.

"COVİD 19 TEŞHİSİ KONULDUĞU GÜN KAYBETTİK"

Vefat eden dayısı Cem Bayer 'in fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Deniz Uğur, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı. Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor. İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yad etmek sözümüz. Hepimizin canı çok yanıyor... İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan" dedi.