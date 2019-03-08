Oyuncu Dolunay Soysert, Kadınlar Günü İçin Sahnede

Kaynak: İHA

Oyuncu Dolunay Soysert, "Mercan" karakterine hayat verdiği, insan ve umut ilişkisinin anlatıldığı tiyatro oyunuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınların karşısına çıktı.Dolunay Soysert, çok sevdiği yazar Seray Şahiner'in 'Kul' oyunuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sahneye çıktı. Beşiktaş Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununu çok sayıda kadın izledi. Dolunay Soysert tarafından 'Mercan' adında bir kadının canlandırıldığı oyunda ağlayan, isyan eden, kadın olarak kendisine dayatılanlara karşı yalnızlığıyla başa çıkmaya çalışan bir karakterin sahnelendiği oyun yaklaşık bir saat sürdü. Oyun sonunda Dolunay Soysert, kendisini izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı."Bu savaş, mücadele bitsin isterim"Dolunay Soysert, oyun sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve oyun hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. 8 Mart'ı tatlı gün olarak hatırlamak istediklerini ifade eden Soysert, "Kadınlar Günü mesajını sahneden vermekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bir emekçi kadın olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla buluşarak burada şahane bir oyun oynadık. Dilerim bu yaşlar hep mutlulukla gözümüzden aksın. Acı kadın olayları, şiddet, istismar, haksızlık duymayalım. Bu savaş, mücadele bitsin isterim. Biz sadece bugünü çok keyif aldığımız bir tatlı gün olarak hatırlayalım. Kadınlar kıymetli, çok özel. Çok keyifli bir oyundu. Burada buluştuğum seyirci de çok etkiledi beni. Mercan hiç anne olamamış bir kadın ama bugün bu vasıtayla Doğu Beyazıt'taki çocuklarına kıyafet yolladı, onların ihtiyaçlarını giderdi. Tiyatronun böyle karşılık bulduğu yerler benim için çok daha özel şeyler ifade ediyor" dedi.Beşiktaş Belediyesinin düzenlediği organizasyonda elde edilen gelir Doğu Beyazıt'taki çocukların ihtiyaçları için kullanılacak. - İSTANBUL